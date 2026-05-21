search
ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 23:08
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

21.05.2026 22:11

Με απώλειες για ΝΔ απορρίφθηκε η προανακριτική – 152 τα «όχι» στις κάλπες για Λιβανό και Αραμπατζή

21.05.2026 22:11
vouli-83254

Με 152 «όχι» απορρίφθηκαν οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. 

Υπήρξαν όμως όπως φαίνεται απώλειες καθώς, τα «όχι» έπεσαν κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας η οποία αριθμεί 156 βουλευτές και ξεπέρασαν μόλις κατά μία ψήφο την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 ψήφων.

Ειδικότερα, όσον αφορά στον Σπήλιο Λιβανό:

·      υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 127  βουλευτές, κατά 152 βουλευτές και υπήρξε 1 «παρών». 

·      Υπέρ της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ ψήφισαν 128 βουλευτές και κατά ψήφισαν 152 βουλευτές. Στην κάλπη βρέθηκαν 5 άκυρα ψηφοδέλτια και 1 λευκό.

Για την Φωτεινή Αραμπατζή:

·      υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 129  βουλευτές, κατά 152 βουλευτές και 2 βουλευτές δήλωσαν «παρών». 

·      Υπέρ της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ ψήφισαν 130  βουλευτές, και κατά 152 βουλευτές. Στην κάλπη βρέθηκε ένα άκυρο και ένα λευκό.

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη για τις υποκλοπές

Στο κλείσιμο της 10ωρης συνεδρίασης ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, εγκάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδίως αυτά τα οποία κατέθεσαν τις δύο προτάσεις, για το ότι δεν αντέκρουσαν με στοιχεία τα όσα ανέφεραν στις ομιλίες τους οι δύο αναφερόμενοι πρώην υπουργοί, και πως οι προτάσεις τους ήταν αόριστες. 

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περίεργο νομικό φαινόμενο όπου υπάρχουν καθ’ υπόθεση κατηγορίες απόπειρας ηθικής αυτουργίας σε έναν άλλον ηθικό αυτουργό και υπάρχει και ένας φυσικός αυτουργός ο οποίος τελικά δεν κάνει τίποτα και δεν υπάρχει και ζημία. Τι θα ψάξει η Προανακριτική Επιτροπή;», ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης μεταξύ άλλων.

Είχε νωρίτερα προηγηθεί κόντρα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές και για το θέμα της χθεσινής διαρροής από την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Επί τρεισήμισι χρόνια, σημείωσε ειδικότερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπουργοί, στελέχη και τα «καλοπληρωμένα νεροπίστολα» του Μαξίμου «μας έλεγαν γιατί δεν πάει ο Ανδρουλάκης να ενημερωθεί για τους λόγους της παρακολούθησής του, τι φοβάται, τι έχει κάνει; Χθες ρώτησα τον κ. Δεμίρη ποιοι είναι οι λόγοι της παρακολούθησής μου και πού έχουν καταγραφεί και μας απάντησε ευθαρσώς ότι δεν γνωρίζει τους λόγους και δεν έχουν καταγραφεί».

«Χθες υπήρξε η βαθύτατη προσβολή της διάταξης του 43 Α» που προβλέπει ότι «οι συζητήσεις στην Επιτροπή και Διαφάνειας για υποθέσεις της ΕΥΠ είναι απόρρητες και τα μέλη αυτής δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο και μετά τη λήξη της θητείας τους», απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης καταλογίζοντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ βαρύτατες πολιτικές ευθύνες. 

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης από τη Λευκωσία: «Ελλάδα και Κύπρος στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων»

Αραμπατζή: Δεν υπάρχει ούτε μια πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ με σφήνα Κωνσταντοπούλου 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
irakleio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η Ασφάλεια Ηρακλείου «ξήλωσε» δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά, όπλα και απάτη ΟΠΕΚΕΠΕ – 15 συλλήψεις

vouli-83254
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με απώλειες για ΝΔ απορρίφθηκε η προανακριτική – 152 τα «όχι» στις κάλπες για Λιβανό και Αραμπατζή

mareva-gios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη φωτογραφήθηκε στον Μυστρά με τον εορτάζοντα γιο της, Κωνσταντίνο

Dafoe
LIFESTYLE

«Φύτεψε κάποιο σπόρο μέσα μου»: Ο Νταφόε μιλά για τη σχέση του με την Ελλάδα

marco-rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο για Κούβα: H πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας «δεν είναι μεγάλη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

kraounakis iliopoulos xristo dendias
ΚΑΛΧΑΣ

Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 23:06
irakleio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η Ασφάλεια Ηρακλείου «ξήλωσε» δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά, όπλα και απάτη ΟΠΕΚΕΠΕ – 15 συλλήψεις

vouli-83254
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με απώλειες για ΝΔ απορρίφθηκε η προανακριτική – 152 τα «όχι» στις κάλπες για Λιβανό και Αραμπατζή

mareva-gios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη φωτογραφήθηκε στον Μυστρά με τον εορτάζοντα γιο της, Κωνσταντίνο

1 / 3