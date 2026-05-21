Με απώλειες για ΝΔ απορρίφθηκε η προανακριτική – 152 τα «όχι» στις κάλπες για Λιβανό και Αραμπατζή

Με 152 «όχι» απορρίφθηκαν οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Υπήρξαν όμως όπως φαίνεται απώλειες καθώς, τα «όχι» έπεσαν κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας η οποία αριθμεί 156 βουλευτές και ξεπέρασαν μόλις κατά μία ψήφο την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 ψήφων.

Ειδικότερα, όσον αφορά στον Σπήλιο Λιβανό:

· υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 127 βουλευτές, κατά 152 βουλευτές και υπήρξε 1 «παρών».

· Υπέρ της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ ψήφισαν 128 βουλευτές και κατά ψήφισαν 152 βουλευτές. Στην κάλπη βρέθηκαν 5 άκυρα ψηφοδέλτια και 1 λευκό.

Για την Φωτεινή Αραμπατζή:

· υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 129 βουλευτές, κατά 152 βουλευτές και 2 βουλευτές δήλωσαν «παρών».

· Υπέρ της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ ψήφισαν 130 βουλευτές, και κατά 152 βουλευτές. Στην κάλπη βρέθηκε ένα άκυρο και ένα λευκό.

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη για τις υποκλοπές

Στο κλείσιμο της 10ωρης συνεδρίασης ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, εγκάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδίως αυτά τα οποία κατέθεσαν τις δύο προτάσεις, για το ότι δεν αντέκρουσαν με στοιχεία τα όσα ανέφεραν στις ομιλίες τους οι δύο αναφερόμενοι πρώην υπουργοί, και πως οι προτάσεις τους ήταν αόριστες.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περίεργο νομικό φαινόμενο όπου υπάρχουν καθ’ υπόθεση κατηγορίες απόπειρας ηθικής αυτουργίας σε έναν άλλον ηθικό αυτουργό και υπάρχει και ένας φυσικός αυτουργός ο οποίος τελικά δεν κάνει τίποτα και δεν υπάρχει και ζημία. Τι θα ψάξει η Προανακριτική Επιτροπή;», ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης μεταξύ άλλων.

Είχε νωρίτερα προηγηθεί κόντρα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές και για το θέμα της χθεσινής διαρροής από την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Επί τρεισήμισι χρόνια, σημείωσε ειδικότερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπουργοί, στελέχη και τα «καλοπληρωμένα νεροπίστολα» του Μαξίμου «μας έλεγαν γιατί δεν πάει ο Ανδρουλάκης να ενημερωθεί για τους λόγους της παρακολούθησής του, τι φοβάται, τι έχει κάνει; Χθες ρώτησα τον κ. Δεμίρη ποιοι είναι οι λόγοι της παρακολούθησής μου και πού έχουν καταγραφεί και μας απάντησε ευθαρσώς ότι δεν γνωρίζει τους λόγους και δεν έχουν καταγραφεί».

«Χθες υπήρξε η βαθύτατη προσβολή της διάταξης του 43 Α» που προβλέπει ότι «οι συζητήσεις στην Επιτροπή και Διαφάνειας για υποθέσεις της ΕΥΠ είναι απόρρητες και τα μέλη αυτής δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο και μετά τη λήξη της θητείας τους», απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης καταλογίζοντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ βαρύτατες πολιτικές ευθύνες.

