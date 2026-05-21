«Φύτεψε κάποιο σπόρο μέσα μου»: Ο Νταφόε μιλά για τη σχέση του με την Ελλάδα

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Γουίλεμ Νταφόε για την πρεμιέρα της ταινίας «The Birthday Party».

Ο Νταφόε υποδύεται έναν Έλληνα μεγαλοεπιχειρηματία, που διοργανώνει πάρτι στο ιδιωτικό του νησί για τα 25α γενέθλια της κόρης του. Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίου του Πάνου Καρνέζη ενώ σκηνοθετεί ο Μιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ.

Ο Γουίλεμ Νταφόε μίλησε στο MEGA για τη σχέση του με την Ελλάδα. «Όταν ήμουν παιδί, στο Midwest, στο Wisconsin, μεγάλωσα με μια ελληνοαμερικάνικη οικογένεια, και ξέρω ότι είναι κάτι διαφορετικό, αλλά και οι δύο γονείς γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Ο μικρός μου φίλος, όταν ήμουν παιδί, γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά, μεγάλωσα τριγύρω τους και είχαν πολλά παραδοσιακά στοιχεία. Τη μουσική, το πώς ήταν το σπίτι τους και το φαγητό. Αυτό ίσως φύτεψε κάποιου είδους σπόρο».

Ο Νταφόε αποκάλυψε ότι επισκέφτηκε πρώτη φορά τη χώρα μας σε ηλικία 30 ετών. Είχα ένα φίλο που η μητέρα του έκανε έρευνα στη Λέσβο. Ήταν μάλλον πριν από 40 χρόνια. Η Λέσβος τότε δεν ήταν καθόλου τουριστικό νησί. Ήταν μια αξέχαστη στιγμή. Θυμάμαι είχε χτιστεί ένα μεγάλο ξενοδοχείο για επίσημες επισκέψεις. Ήμουν ο μόνος επισκέπτης με τη σύντροφο μου και τον γιο μου, που ήταν μικρό παιδάκι. Ήταν ένα τεράστιο ξενοδοχείο και είχε μόλις τρία άτομα προσωπικά που έκαναν πολλά πράγματα παράλληλα για να το κρατήσουν».

«Μία μέρα, καθώς επιστρέψαμε από την πόλη τη Μυτιλήνη, υπήρχαν πολλά λεωφορεία εκεί και σκεφτήκαμε ότι έφτασαν οι τουρίστες. Προφανώς υπήρξε μια επίσημη επίσκεψη εκεί για ΑμεΑ και όλο το ξενοδοχείο γέμισε με τους ανθρώπους αυτούς και ήμασταν μαζί τους. Οπότε ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία», συμπλήρωσε.

Για το «The Birthday Party» πραγματοποίησαν γυρίσματα στην Αθήνα και στην Κέρκυρα. «Μου αρέσει η θάλασσα. Ήμουν χαρούμενος. Είναι υπέροχο που μπορείς να εργαστείς και να πας για κολύμπι στο τέλος της ημέρας».

Ο Γούιλεμ Νταφόε διευκρίνισε δεν ζει σαν άλλους διάσημους. «Δουλεύω και κρατάω χαμηλό προφίλ εκτός δουλειάς. Τώρα είμαι περισσότερο στη Ρώμη παρά στη Νέα Υόρκη… Η Ρώμη είναι το σπίτι μου. Οι Αμερικανοί έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής από τους Ευρωπαίους».

