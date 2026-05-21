Ακύλας μετά τη 10η θέση στη Eurovision: Περίμενα ότι θα με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα (Video)

Την πρώτη του συνέντευξη μετά τη συμμετοχή του στη Eurovision και τη δέκατη θέση που κατέκτησε η Ελλάδα, παραχώρησε ο Ακύλας, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για την πίεση που βίωσε, τις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί και τον φόβο που ένιωσε απέναντι στην αντίδραση του κοινού.

Ο νεαρός τραγουδιστής παραδέχτηκε πως, παρά την προσωπική του προσπάθεια, αισθάνθηκε την ανάγκη να απολογηθεί για το αποτέλεσμα, καθώς τα προγνωστικά έφερναν τη χώρα ακόμη και στην πρώτη τριάδα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Πέμπτη, 21/5, εξήγησε πως το βάρος των στοιχημάτων και της γενικότερης αισιοδοξίας τον επηρέασε έντονα.

«Μετά τα αποτελέσματα μού είχε κάτσει κάπως βαρύ, γιατί είχαν ανέβει πολύ οι προσδοκίες όλο αυτό το διάστημα και λόγω στοιχημάτων, που εντέλει έπεσαν εντελώς έξω όλα. Ήμασταν top 3 τους τελευταίους πέντε μήνες. Οπότε είναι λογικό ο κόσμος να το πίστευε τόσο πολύ. Απλά ένιωσα την ανάγκη ότι έπρεπε να απολογηθώ γι’ αυτή τη θέση, ενώ μέσα μου ήξερα ότι έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου και ότι έχω υπερβεί τα όριά μου και τις δυνάμεις μου. Δηλαδή έκανα πράγματα που δεν θα έκανα ποτέ», σημείωσε.

Η αντίδραση του κόσμου μετά τον τελικό ήταν τελικά εντελώς διαφορετική από εκείνη που φοβόταν. Ο ίδιος περιέγραψε πως η στήριξη και η αγάπη που δέχτηκε στο αεροδρόμιο της Βιέννης κατά την αναχώρησή του τον συγκίνησαν βαθιά, καθώς περίμενε αποδοκιμασίες εξαιτίας των μεγάλων προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί γύρω από την ελληνική συμμετοχή.

«Εκείνο το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ με τίποτα θυμάμαι. Έφτασα στο αεροδρόμιο της Βιέννης και είχε πάρα πολλούς Έλληνες εκεί πέρα που μου έλεγαν ”σε ευχαριστούμε που μας έκανες να το ζήσουμε όλο αυτό το πράγμα”. Δεν το περίμενα. Δεν ξέρω τι περίμενα. Περίμενα ότι θα με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα. Είχαν ανέβει τόσο πολύ οι προσδοκίες του κόσμου και εγώ το σήκωνα όλο αυτό το διάστημα. Οπότε, μετά πραγματικά φοβήθηκα τι θα γίνει», είπε.

Η στήριξη των γονιών του μετά τον τελικό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους γονείς του, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η παρουσία και η υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια της εμπειρίας. Για τη μητέρα του σημείωσε πως βρισκόταν μέσα στο στάδιο το βράδυ του μεγάλου τελικού και προσπαθούσε να τον εμψυχώσει όταν επέστρεψαν στο ξενοδοχείο.

«Η μαμά μου ήταν μέσα στο στάδιο την βραδιά του τελικού, όπου γινόταν πανικός και έχανε η μάνα το παιδί κυριολεκτικά. Οπότε είχαμε πει πως θα τα πούμε μετά στο ξενοδοχείο όλοι μαζί. Αφού γύρισα στο ξενοδοχείο, λοιπόν, ήταν πολύ συγκινημένη. Μου έλεγε “μπράβο” και προσπαθούσε να με παρηγορήσει, ας πούμε, γιατί ήμουν πολύ χαρούμενος που το έζησα όλο αυτό, αλλά είχε χαθεί λίγο η λάμψη από τα μάτια μου. Οπότε με έπιανε η μάνα μου και μου έλεγε “ήταν τέλειο αυτό που έκανες, μπράβο” και ήταν πολύ όμορφο», ανέφερε.

Ανάλογη ήταν και η στάση του πατέρα του, ο οποίος προσπάθησε να του υπενθυμίσει τη σημασία της ίδιας της συμμετοχής στη Eurovision: «Και ο μπαμπάς μου δηλαδή, με τον οποίο μιλούσαμε στο τηλέφωνο, μου έλεγε “πας καλά; Είσαι στην Eurovision, ξέρεις τι πράγματα έχεις κάνει; Γιατί να στενοχωριέσαι;”. Είναι πολύ σημαντικό που έχω και τους γονείς μου δίπλα μου σε όλο αυτό και πραγματικά ελπίζω όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε όπως είναι. Ακόμη και αν δεν τα καταλαβαίνουν πλήρως, στην αρχή, να κάνουν την προσπάθεια να τα καταλάβουν στην πορεία».

