Ο Akylas εξηγεί γιατί ζήτησε «συγγνώμη» για τη 10η θέση στη Eurovision

Τους λόγους που ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη για τη δέκατη θέση στη φετινή Eurovision εξήγησε ο Akyllas που έκανε δηλώσεις στις κάμερες σχολιάζοντας μεταξύ άλλων και γιατί είχε αναβάλει την εμφάνισή του στο «Πρωίαν σε είδον» τη Δευτέρα μετά την επιστροφή του από τη Βιέννη.

Όπως είπε: «Η αλήθεια είναι πως ήταν ένα πολύ δύσκολο και ζόρικο ταξίδι. Είχε πάρα πολλά όμορφα πράγματα παράλληλα, αλλά εμένα κάποια στιγμή ο οργανισμός μου είχε λίγο εξαντληθεί, οπότε χρειαζόμουν κάποιες μέρες να πάρω δυνάμεις».

Όσο για τα συναισθήματά του μετά την εμφάνισή του στη Eurovision με το «Ferto» και την κατάκτηση της 10ης θέση, ο καλλιτέχνης ανέφερε: «Προσπαθώ να κρατάω τα καλά και τα καλά είναι πάρα πολλά. Είμαι με μία υπέροχη ομάδα. Έζησα παιδιά το όνειρό μου. Από την Καπνικαρέα βρέθηκα στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή της Ευρώπης, στη Eurovision. Κρατάω τα καλύτερα πραγματικά και συνεχίζουμε μπροστά. Εννοείται, όσο θρηνήσαμε, θρηνήσαμε. Τώρα πάμε να κάψουμε το πελεκούδι, γιατί σας έχω αλμπουμάρα. Είχε ανέβει γενικά ο πήχης ψηλά και οι προσδοκίες, μάλλον λόγω στοιχημάτων, γιατί μας είχανε στις πρώτες τρεις θέσεις νομίζω για πέντε μήνες περίπου. Αλλά απ’ ό,τι φάνηκε τελικά τα στοιχήματα δεν έπαιξαν καθόλου ρόλο. Πραγματικά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, δηλαδή έδωσα ψυχή πραγματικά σε όλο αυτό το project και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ».

Στη συνέχεια, ο Ακύλας εξήγησε τον λόγο που ζήτησε συγγνώμη μετά τα αποτελέσματα του τελικού: «Γιατί περίμεναν πολλά και εμείς και η ομάδα μας περίμενε περισσότερα, και εντάξει, ένιωσα πραγματικά ότι έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ήταν για εμένα κάτι πολύ βαρύ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ και δεν ήξερα πραγματικά πώς θα γυρίσω, πώς θα αντικρίσω τον κόσμο. Ένιωσα ότι μπορεί να έρθει απόρριψη, όπως είπα κιόλας έφαγα ένα σύνδρομο εγκατάλειψης, λέω “τώρα θα χαθούν, θα εξαφανιστούν όλα”. Οπότε αυτό ψυχολογικά δηλαδή με επηρέασε πολύ, αλλά τώρα είμαι πολύ καλά, το ξεπέρασα».

Τέλος, ο τραγουδιστής απάντησε στο ενδεχόμενο να πάει ξανά στον μουσικό διαγωνισμό: «Δεν θα πήγαινα στη Eurovision άμεσα σίγουρα, γιατί θα ήθελα να δουλευτώ κι εγώ παραπάνω, αλλά σίγουρα θα ξαναπήγαινα. Αν με θέλετε, καλέστε με».

