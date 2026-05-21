Κρήτη: «Φαμίλιες», ναρκωτικά και… ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι συμμορίες που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ναρκωτικά, «φαμίλιες» και ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι το τρίπτυχο που κυριαρχεί στην ογκώδη δικογραφία της Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση (ίσως τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στο νησί σε επιχειρησιακό επίπεδο) που εξελίχθηκε από τα ξημερώματα.

Περιπολικά, και 200 άστυνομικοί κινητοποιήθηκαν σε τρεις από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης (Ζωνιανά Ρεθύμνου, Μαλεβίζι και Καλό Χωριό Ηρακλείου και Άγιο Νικόλαο Λασιθίου) ενώ διενεργήθηκαν 22 έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια.

Στο επίκεντρο της δικογραφίας, σύμφωνα με πηγές του Cretalive.gr, αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών με επίκεντρο δύο εγκληματικές οργανώσεις με έντονο οικογενειακό χαρακτήρα και κοινό συνδετικό κρίκο έναν 21χρονο Κρητικό, ο οποίος φέρεται να έχει ενεργό ρόλο και στις δύο ομάδες.

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψε διαρκούσης της πολύμηνης έρευνας μέσα από διαλόγους-φωτιά.

Η δικογραφία αριθμεί χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει περισσότερους από 70 κατηγορούμενους.

Οι Αρχές, όπως έχει γράψει το Cretalive.gr, προχώρησαν σε 18 συλλήψεις, ενώ κατάσχεσαν και 15 οχήματα.

Η πρώτη εγκληματική ομάδα-φαμίλια

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., η πρώτη ομάδα αποτελείται από:

δύο αδέλφια, ηλικίας 21 και 27 ετών,

τον 48χρονο πατέρα τους,

και δύο ακόμη 21χρονους Κρητικούς.

Ο ένας από τους δύο 21χρονους φέρεται να αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα.

Ως βασικοί κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών εμφανίζονται ο πατέρας και οι δύο γιοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, προμηθεύονταν ποσότητες κοκαΐνης, κυρίως από τον 21χρονο, που φέρεται να διασυνδεέται και με τη δεύτερη ομάδα ως “δομικό στοιχείο” αυτής.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα μέλη της οικογένειας επιμοίραζαν τις ποσότητες σε συσκευασίες διαφορετικού βάρους και τις απέκρυπταν είτε σε σπίτι στην περιοχή του Γαζίου είτε σε υπαίθρια σημεία, ανάλογα με τις ανάγκες διακίνησης.

Σύμφωνα με τη Δίωξη Ναρκωτικών, στα μέλη της ομάδας αποδίδονται τουλάχιστον 108 τετελεσμένες αγοραπωλησίες κοκαΐνης σε περίπου 60 διαφορετικά πρόσωπα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα μέλη της ομάδας φέρονται να χρησιμοποιούσαν κοινό «επιχειρησιακό» κινητό τηλέφωνο, το οποίο χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής, προκειμένου να αποφεύγουν την έκθεση των προσωπικών τους αριθμών.

Η δεύτερη εγκληματική ομάδα-οικογένεια

Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση οι αστυνομικοί εντάσσουν:

τον 21χρονο που φέρεται να συνδέει τις δύο ομάδες,

τον 53χρονο πατέρα του,

τη 55χρονη μητέρα του,

τον 22χρονο αδελφό του,

καθώς και δύο ακόμη νεαρούς Κρητικούς, ηλικίας 19 και 21 ετών.

Η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στις περιοχές της Αγίας Πελαγίας, της Αχλάδας, του Γαζίου και σε περιοχές της πόλης του Ηρακλείου.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., στη δράση της αποδίδονται τουλάχιστον 30 αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε ισάριθμα πρόσωπα.

Το σκέλος που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ξεχωριστό κεφάλαιο που αφορά υπόθεση φερόμενης απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 43χρονος από τα Ζωνιανά και η 35χρονη σύζυγός του φέρονται να επιχείρησαν να εμφανίσουν ως αληθή τον αριθμό των ζώων που είχαν δηλωθεί στο κτηνοτροφικό μητρώο της τελευταίας, προκειμένου να μη χαθεί ή επιστραφεί επιχορήγηση για το έτος 2025.

Κατά τη δικογραφία, η 35χρονη είχε δηλώσει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία όμως φέρεται να μην κατείχε στην πραγματικότητα.

Όταν ενημερώθηκαν για επικείμενο έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 43χρονος φέρεται να ξεκίνησε επαφές με άλλους κτηνοτρόφους προκειμένου να εξασφαλίσει ζώα που θα παρουσιάζονταν ως ιδιοκτησία της συζύγου του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οργανώθηκε ολόκληρη επιχείρηση μεταφοράς «δανεικών» ζώων λίγο πριν από τον έλεγχο, ενώ αναζητήθηκαν ακόμη και τα αντίστοιχα ενώτια για την ταυτοποίησή τους.

Στη δικογραφία αναφέρεται ακόμη ότι κτηνοτρόφος από την περιοχή των Γουβών φέρεται να παραχώρησε στον 43χρονο τόσο το κοπάδι του όσο και το ποιμνιοστάσιό του, προκειμένου να παρουσιαστούν ως περιουσιακά στοιχεία της 35χρονης.

Τελικά, σύμφωνα με την έρευνα, ο έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο 43χρονος δεν εμφανίστηκε εγκαίρως στο προκαθορισμένο ραντεβού, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να αποχωρήσουν.

