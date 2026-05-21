search
ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 15:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.05.2026 12:51

Κρήτη: «Φαμίλιες», ναρκωτικά και… ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι συμμορίες που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

21.05.2026 12:51
OPKE NEW

Ναρκωτικά, «φαμίλιες» και ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι το τρίπτυχο που κυριαρχεί στην ογκώδη δικογραφία της Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση (ίσως τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στο νησί σε επιχειρησιακό επίπεδο) που εξελίχθηκε από τα ξημερώματα.

Περιπολικά, και 200 άστυνομικοί κινητοποιήθηκαν σε τρεις από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης (Ζωνιανά Ρεθύμνου, Μαλεβίζι και Καλό Χωριό Ηρακλείου και Άγιο Νικόλαο Λασιθίου) ενώ διενεργήθηκαν 22 έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια.

Στο επίκεντρο της δικογραφίας, σύμφωνα με πηγές του Cretalive.gr, αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών με επίκεντρο δύο εγκληματικές οργανώσεις με έντονο οικογενειακό χαρακτήρα και κοινό συνδετικό κρίκο έναν 21χρονο Κρητικό, ο οποίος φέρεται να έχει ενεργό ρόλο και στις δύο ομάδες.

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψε διαρκούσης της πολύμηνης έρευνας μέσα από διαλόγους-φωτιά.

Η δικογραφία αριθμεί χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει περισσότερους από 70 κατηγορούμενους.

Οι Αρχές, όπως έχει γράψει το Cretalive.gr, προχώρησαν σε 18 συλλήψεις, ενώ κατάσχεσαν και 15 οχήματα.

Η πρώτη εγκληματική ομάδα-φαμίλια

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., η πρώτη ομάδα αποτελείται από:

δύο αδέλφια, ηλικίας 21 και 27 ετών,
τον 48χρονο πατέρα τους,
και δύο ακόμη 21χρονους Κρητικούς.

Ο ένας από τους δύο 21χρονους φέρεται να αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα.

Ως βασικοί κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών εμφανίζονται ο πατέρας και οι δύο γιοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, προμηθεύονταν ποσότητες κοκαΐνης, κυρίως από τον 21χρονο, που φέρεται να διασυνδεέται και με τη δεύτερη ομάδα ως “δομικό στοιχείο” αυτής.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα μέλη της οικογένειας επιμοίραζαν τις ποσότητες σε συσκευασίες διαφορετικού βάρους και τις απέκρυπταν είτε σε σπίτι στην περιοχή του Γαζίου είτε σε υπαίθρια σημεία, ανάλογα με τις ανάγκες διακίνησης.

Σύμφωνα με τη Δίωξη Ναρκωτικών, στα μέλη της ομάδας αποδίδονται τουλάχιστον 108 τετελεσμένες αγοραπωλησίες κοκαΐνης σε περίπου 60 διαφορετικά πρόσωπα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα μέλη της ομάδας φέρονται να χρησιμοποιούσαν κοινό «επιχειρησιακό» κινητό τηλέφωνο, το οποίο χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής, προκειμένου να αποφεύγουν την έκθεση των προσωπικών τους αριθμών.

Η δεύτερη εγκληματική ομάδα-οικογένεια

Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση οι αστυνομικοί εντάσσουν:

τον 21χρονο που φέρεται να συνδέει τις δύο ομάδες,
τον 53χρονο πατέρα του,
τη 55χρονη μητέρα του,
τον 22χρονο αδελφό του,
καθώς και δύο ακόμη νεαρούς Κρητικούς, ηλικίας 19 και 21 ετών.
Η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στις περιοχές της Αγίας Πελαγίας, της Αχλάδας, του Γαζίου και σε περιοχές της πόλης του Ηρακλείου.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., στη δράση της αποδίδονται τουλάχιστον 30 αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε ισάριθμα πρόσωπα.

Το σκέλος που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ξεχωριστό κεφάλαιο που αφορά υπόθεση φερόμενης απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 43χρονος από τα Ζωνιανά και η 35χρονη σύζυγός του φέρονται να επιχείρησαν να εμφανίσουν ως αληθή τον αριθμό των ζώων που είχαν δηλωθεί στο κτηνοτροφικό μητρώο της τελευταίας, προκειμένου να μη χαθεί ή επιστραφεί επιχορήγηση για το έτος 2025.

Κατά τη δικογραφία, η 35χρονη είχε δηλώσει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία όμως φέρεται να μην κατείχε στην πραγματικότητα.

Όταν ενημερώθηκαν για επικείμενο έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 43χρονος φέρεται να ξεκίνησε επαφές με άλλους κτηνοτρόφους προκειμένου να εξασφαλίσει ζώα που θα παρουσιάζονταν ως ιδιοκτησία της συζύγου του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οργανώθηκε ολόκληρη επιχείρηση μεταφοράς «δανεικών» ζώων λίγο πριν από τον έλεγχο, ενώ αναζητήθηκαν ακόμη και τα αντίστοιχα ενώτια για την ταυτοποίησή τους.

Στη δικογραφία αναφέρεται ακόμη ότι κτηνοτρόφος από την περιοχή των Γουβών φέρεται να παραχώρησε στον 43χρονο τόσο το κοπάδι του όσο και το ποιμνιοστάσιό του, προκειμένου να παρουσιαστούν ως περιουσιακά στοιχεία της 35χρονης.

Τελικά, σύμφωνα με την έρευνα, ο έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο 43χρονος δεν εμφανίστηκε εγκαίρως στο προκαθορισμένο ραντεβού, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να αποχωρήσουν.

Διαβάστε επίσης

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί μπιφτέκι κοτόπουλο – Βρέθηκε σαλμονέλα (photo)

Καταδίωξη στο Χαλάνδρι: 21χρονος χωρίς δίπλωμα προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο και συνελήφθη

Χανιά: 75χρονος ξυλοκόπησε τον 87χρονο θείο του – Βρέθηκαν όπλα στο σπίτι του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stoliskos gaza 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκαν οι ακτιβιστές του Flotilla μετά τη διεθνή κατακραυγή – Επιστρέφουν στις πατρίδες τους 

iran_new_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ενώ το Ισραήλ προωθεί επανέναρξη του πολέμου

astynomia-kriti-0123
ΕΛΛΑΔΑ

Πλούσιο ποινικό παρελθόν συνοδεύει την οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης – Οι καταγγελίες που άνοιξαν ξανά την υπόθεση

Allwyn5
ADVERTORIAL

Πέντε πράγματα που δεν ήξερες για τη Billie Kark (vid.) – Η Allwyn στην εκρηκτική συναυλία του “This is Athens City Festival” στην Πλατεία Δεξαμενής

esr_1010_1920-1080_new
MEDIA

ΕΣΡ: Μοίρασε πρόστιμα σε ΑΝΤ1 και Star για τον τρόπο κάλυψης του θανάτου του Τζόρτζ Μπάλτοκ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

kraounakis iliopoulos xristo dendias
ΚΑΛΧΑΣ

Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 15:50
stoliskos gaza 11- new

Απελευθερώθηκαν οι ακτιβιστές του Flotilla μετά τη διεθνή κατακραυγή – Επιστρέφουν στις πατρίδες τους 

iran_new_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ενώ το Ισραήλ προωθεί επανέναρξη του πολέμου

astynomia-kriti-0123
ΕΛΛΑΔΑ

Πλούσιο ποινικό παρελθόν συνοδεύει την οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης – Οι καταγγελίες που άνοιξαν ξανά την υπόθεση

1 / 3