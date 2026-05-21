ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 15:51
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

21.05.2026 13:18

Ο υπουργός Υγείας εγκαινίασε τα νέα ΤΕΠ στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» και στο Γ.Ν. Νάουσας

Δυο μεγάλα έργα σε Νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας εγκαινίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν στους ασθενείς αλλά και τις καλύτερες συνθήκες εργασίας του προσωπικού σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον.

Αναλυτικά ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς – Ο Αγ. Δημήτριος», όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Τον Υπουργό υποδέχθηκαν ο Διοικητής του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γεννηματάς» Χρήστος Δόντσος και ο Διοικητής της 3ης Υ.ΠΕ. Δημήτρης Τσαλικάκης, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Θεόφιλος.

Το παρών έδωσαν ο πρώην Υφυπουργός Υγείας και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Φάνης Παπάς, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος και ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου.

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση και μετεγκατάσταση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και περιλαμβάνει τη μελέτη και την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ενισχύοντας ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.716.186,02 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο κ. Γεωργιάδης, αφού ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του νοσοκομείου και συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι: «Υπήρχε μία φήμη ότι δήθεν δεν ενδιαφερόμαστε ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το προσωπικό στο ΕΣΥ. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν έχουν συμβεί τα εξής: Πριν από δέκα μέρες βγάλαμε τη μεγαλύτερη προκήρυξη θέσεων για μόνιμο ιατρικό προσωπικό στην ιστορία του ΕΣΥ. Σε μία μέρα προκηρύξαμε 1.131 θέσεις. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεύτερον. Οι γιατροί του ΕΣΥ είδαν στα εκκαθαριστικά τους σημειώματα τη διαφορά που έφερε η ψήφιση του νόμου για την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών. Ο μέσος όρος είναι περίπου 7 χιλιάδες ευρώ λιγότερος φόρος. Άρα, έχουμε μια ουσιαστική αύξηση των εισοδημάτων τους, τη μεγαλύτερη ίσως των τελευταίων ετών. Τρίτον. Μόλις χθες ανακοινώσαμε ότι έρχεται στις επόμενες ημέρες στη Βουλή των Ελλήνων η διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έχουν μείνει εδώ και πολύ καιρό σε δύο ταχύτητες. Αυτά τα τρία που σας ανέφερα είναι όλα αιτήματα 30 ετών και τα κάνει αυτή η Κυβέρνηση. Άρα όλη η κουβέντα για το αν ενδιαφερόμαστε για το ΕΣΥ, με συγχωρείται, είναι τελείως εκτός πραγματικότητας.»

Αναφορικά με το Νοσοκομείο Γεννηματάς είπε ότι έχει υπερδιπλασιαστεί ο προϋπολογισμό του, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το προσωπικό του, το οποίο δουλεύει με καλύτερες αμοιβές.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Τον Υπουργό Υγείας υποδέχθηκαν ο Διοικητής του Γ.Ν. Νάουσας Ανδρέας Κοτρίδης ο Διοικητής της 3ης Υ.ΠΕ. Δημήτρης Τσαλικάκης, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων. Το παρών έδωσαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Ημαθίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης, οι βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας και Στέλλα Αραμπατζη και ο δήμαρχος Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης.

Το έργο της αναβάθμισης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδας Νάουσας, συνολικού προϋπολογισμού 1.506.552,09 ευρώ, υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν εκτεταμένες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, αναδιαρρύθμιση των χώρων, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και βελτίωση της προσβασιμότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού ΤΕΠ που θα διασφαλίζει την άμεση, ασφαλή και ποιοτική παροχή επείγουσας φροντίδας στους πολίτες της Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής. Το ανακαινισμένο ΤΕΠ στεγάζεται σε χώρο συνολικής επιφάνειας 600 τ.μ. και εξυπηρετεί πάνω από 24.000 χιλιάδες περιστατικά σε ετήσια βάση.

Στο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αποκάλυψε ότι δεν έκλεισε το νοσοκομείο στα χρόνια του μνημονίου που ήταν υπουργός υγείας, καθώς γνώριζε τον σημαντικό ρόλο που είχε για την περιοχή. Επίσης ανακοίνωσε ότι το νοσοκομείο της πόλης τελικά θα αποδεσμευθεί από αυτό της Ημαθίας, καθώς έχει κάνει αποδεκτό στο σχετικό αίτημα του Δήμου Νάουσας και άλλων φορέων. Το σχετικό ψήφισμα έγινε την περασμένη Παρασκευή από την Βουλή και άμεσα θα βγει και  το ΦΕΚ.

«Με την πράξη μου αυτή ήθελα να κάνω δύο πράγματα. Πρώτον να αναγνωρίσω την καλή πορεία του Νοσοκομείου έως τώρα και να την επιβραβεύσω. Και δεύτερον να σας δώσω την όρεξη να δουλέψετε ακόμα περισσότερο, για την προοπτική και το μέλλον του, ώστε να γίνει ένα ακόμα καλύτερο νοσοκομείο».

