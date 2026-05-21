Περισσότερο από το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει σήμερα από μυωπία, ενώ υπολογίζεται ότι έως το 2050 θα προσβάλλει το 50% του πληθυσμού του πλανήτη — περίπου πέντε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Σχεδόν ένας στους έντεκα έχει υψηλή μυωπία (από −6,00 διοπτρίες και πάνω), μια κατηγορία που συνδέεται με πραγματικούς κινδύνους για την όραση.
Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Μυωπία (18–24 Μαΐου 2026), της οποίας το φετινό μήνυμα είναι «Ξεκινήστε νωρίς, προστατέψτε την όραση για μία ζωή», οι ειδικοί της Οφθαλμολογικής Μονάδας AthensVision υπενθυμίζουν ότι η μυωπία δεν είναι πλέον ένα απλό διαθλαστικό σφάλμα: είναι μια εξελισσόμενη οφθαλμοπάθεια που χρειάζεται τακτική παρακολούθηση και, ολοένα συχνότερα, ενεργή θεραπευτική παρέμβαση από την παιδική ηλικία.
«Κάποτε θεωρούσαμε τη μυωπία ένα απλό, καλόηθες διαθλαστικό σφάλμα που διορθώνεται εύκολα με γυαλιά ή φακούς επαφής. Σήμερα γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια προοδευτικά εξελισσόμενη οφθαλμοπάθεια, με σοβαρές συννοσηρότητες και αυξανόμενο κοινωνικοοικονομικό κόστος, που μπορεί να απειλήσει την όραση όταν δεν αντιμετωπίζεται έγκαιρα και συστηματικά», επισημαίνει ο δρ Αναστάσιος Κ. Χαρώνης, MD, PhD, FEBO , Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Επιστημονικός Διευθυντής Athens Vision.
Η μυωπία εκδηλώνεται όταν τα οπτικά ερεθίσματα δεν εστιάζουν πάνω στον αμφιβληστροειδή, αλλά μπροστά από αυτόν. Συνήθως οφείλεται σε αυξημένο αξονικό μήκος του οφθαλμού ή σε αυξημένη καμπυλότητα του κερατοειδούς. Η συνέπεια είναι η θολή μακρινή όραση, με βαθμό που είναι σε μεγάλο μέρος γενετικά προκαθορισμένος, αλλά επηρεάζεται και από περιβαλλοντικούς παράγοντες — ιδίως την παρατεταμένη εργασία σε κοντινή απόσταση, την παραμονή σε εσωτερικούς χώρους με χαμηλό φωτισμό και την εκτεταμένη χρήση οθονών.
Η μυωπία εκδηλώνεται κυρίως κατά τη σχολική ηλικία και την εφηβεία και τείνει να σταθεροποιείται μετά την ενηλικίωση, αν και σε σημαντικό ποσοστό ατόμων συνεχίζει να αυξάνεται έως τα 30 ή τα 40 χρόνια.
Πέρα από τη θολή μακρινή όραση, η μυωπία εκδηλώνεται με συμπτώματα που εύκολα αποδίδονται σε κούραση ή έλλειψη συγκέντρωσης:
Όσοι έχουν μυωπία από −5,00 έως −6,00 διοπτρίες και πάνω διατρέχουν πρόσθετους κινδύνους που επιμένουν ακόμη και μετά τη διόρθωση με γυαλιά ή λέιζερ. Η υψηλή μυωπία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για:
Όλες οι παραπάνω παθήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρή και ορισμένες φορές μη αναστρέψιμη βλάβη της όρασης. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ο διεθνής επιστημονικός κόσμος έχει στραφεί προς τη μυωπία στην παιδική ηλικία ως ευκαιρία πρόληψης: όσο μικρότερη η τελική διοπτρία, τόσο μικρότερος ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος.
Πέρα από την απλή χορήγηση γυαλιών για διόρθωση της μακρινής όρασης, σήμερα υπάρχουν τεκμηριωμένες παρεμβάσεις που επιβραδύνουν την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά, και άρα μειώνουν τον τελικό κίνδυνο για υψηλή μυωπία και τις συννοσηρότητές της:
«Το επιστημονικό μήνυμα είναι σαφές: όταν η μυωπία αντιμετωπίζεται έγκαιρα, με σύγχρονα εργαλεία ελέγχου της εξέλιξης, η όραση μιας ολόκληρης ζωής μπορεί να προστατευθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δρ Χαρώνης.
