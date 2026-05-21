130ό Roland-Garros: Το δεύτερο Grand Slam της σεζόν στο τένις με Τσιτσιπά και Σάκκαρη στα κανάλια Eurosport, διαθέσιμο στη Nova

Τα κανάλια Eurosport μεταφέρουν στους φίλους του τένις την απόλυτη εμπειρία του δεύτερου Grand Slam της σεζόν, του 130oύ γαλλικού Roland-Garros και οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη διοργάνωση, που διεξάγεται από την Κυριακή 24 Μαΐου έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου στην «Πόλη του Φωτός», στο Παρίσι, με τη συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη.

Με περισσότερες από 20 ώρες ζωντανών μεταδόσεων καθημερινά και συνολικά 215 ώρες ζωντανής κάλυψης από τη φάση του κυρίως ταμπλό και με την ανάλυση των αγώνων στο τέλος της αγωνιστικής δράσης κάθε ημέρας στην εκπομπή Courtside (από το ειδικά διαμορφωμένο στούντιο μικτής πραγματικότητας, The Cube) τα κανάλια Eurosport 1 & Eurosport 2 θα καλύψουν τους σημαντικότερους αγώνες του γαλλικού Open,

παρουσιάζοντας παράλληλα αναλύσεις των αγώνων, συνεντεύξεις και πλούσιο ρεπορτάζ.

Η εκπομπή Courtside του Eurosport 1 θα μεταδίδεται ζωντανά με παρουσιάστρια τη Lesly Boitrelle και μια εξαιρετική ομάδα σχολιαστών ενώ θα υπάρχει και 25λεπτη εισαγωγική εκπομπή καθώς και εκπομπές από τη φάση των ημιτελικών και μετά. Για την κυρίως κάλυψη του τουρνουά σε όλη την Ευρώπη, θα φιλοξενείται μια καταξιωμένη ομάδα ειδικών αναλυτών, μεταξύ των οποίων οι Hall of Famers Mats Wilander, Chris Evert και Boris Becker, καθώς και οι Alex Corretja, Tim Henman, Johanna Konta και Henri Leconte.

Η Nova, που είναι πλέον η μοναδική πλατφόρμα συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα όπου μεταδίδονται μέσω δορυφόρου τα κανάλια της Warner Bros. Discovery, μεταξύ αυτών και τα κανάλια Eurosport, συνεχίζει να προσφέρει με συνέπεια στους συνδρομητές της, τη μοναδική εμπειρία θέασης υψηλού επιπέδου περιεχομένου.

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή.

Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για κάποια συγκεκριμένη φάση.