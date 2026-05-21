ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 15:51
21.05.2026 13:16

Μητσοτάκης από Σπάρτη: «Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας»

Σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκώντας παράλληλα δριμεία κριτική στην αντιπολίτευση για «τοξικότητα» και ανέξοδες υποσχέσεις.

«Εχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντώμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης αλλά να προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες».

Τα παραπάνω ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητοτάκης κατπά τη διάρκεια επίσκεψης του στη Λακωνία.

«Η επικαιρότητα στα ΜΜΕ δεν συναντιέται με τις προτεραιότητες των πολιτών και όσα συζητούν στο τραπέζι του σπιτιού τους,

Μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας ασφαλές στα ταραγμένα νερά που διασχίζουμε – Ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν πιο ισχυρή» συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τα ακούσαμε πριν χρόνια και είδατε που καταλήξαμε.

Ένα πράγμα δεν θα θέσω σε κίνδυνο, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας.

Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον

Τα πράγματα στην καθημερινότητα δεν είναι εύκολα αντιμετωπίζουμε κύμα ακρίβειας. Η ελληνική κυβέρνηση θα στέκεται δίπλα στους πολίτες το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα μετατρέπεται σε μέρισμα κοινωνικής προκοπής» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Η αξιοπιστία των πολιτικών κρίνεται από το αποτέλεσμα και τη συνέπεια. Να ξαναδούμε τι είπαμε το 2023 και τι υλοποιήσαμε» συμπλήρωσε. «Οι πολίτες θα ψηφίσουν για αυτά τα οποία θα κάνουμε αλλά θα έχουμε άλλη αξιοπιστία αν έχουμε κάνει αυτά που υποσχεθήκαμε

Δεν επιλέξαμε τυχαία την 21η Μαΐου να εγκαινιάσουμε τα έργα αποκατάστασης στο Μυστρά
Είναι ο 29ος αρχαιολογικός χώρος που παραδίδουμε. Αυτή η παράταξη τιμά την ιστορία μας, αλλά ταυτόχρονα αγκαλιάζουμε το μέλλον και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Οι νοσηλευτές μας επιτέλους εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα».

