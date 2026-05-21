Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στη κυβέρνηση για τα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία – «Ο Δένδιας άδειασε τον πρωθυπουργό»

Για «άδειασμα» στη κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό από τον Νίκο Δένδια, σχετικά με το αφήγημα των «ήρεμων νερών» με τη Τουρκία, μιλούν στο ΠΑΣΟΚ.

Η αντιπολίτευση εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για έλλειψη προγραμματισμού και στρατηγικής, ενώ ζητούν ακόμη και εκλογές.

«Χθες ο κ. Δένδιας άδειασε μεγαλοπρεπώς τον πρωθυπουργό. Είπε ότι ουδέποτε πίστεψε στο αφήγημα των “ήρεμων νερών”, ενώ ο πρωθυπουργός έχει επιλέξει τη λογική του κατευνασμού και του δισταγμού, ακριβώς για να διεκδικεί τα ήρεμα νερά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

«Φαίνεται, λοιπόν, ότι η χώρα δεν έχει σήμερα εθνική στρατηγική», σχολίασε και πρόσθεσε πως «πηγαίνει η Τουρκία να κάνει το δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας” εσωτερικό δίκαιο, και η χώρα μας φαίνεται να έχει διαφωνία πρωθυπουργού-υπουργού Εθνικής Άμυνας, να μην έχει εθνική στρατηγική. Όλα αυτά καθιστούν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και για άλλη κυβέρνηση επιτακτική» πρόσθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Φαραντούρης: Ο πρωθυπουργός επένδυσε μάταια επιπόλαια στη λογική των ήρεμων νερών

Νωρίτερα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Φαραντούρης ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν.

Το αφήγημα των ήρεμων νερών καταρρέει σαν χάρτινος πύργος», δήλωσε από το Στρασβούργο και πρόσθεσε: «λίγες μέρες προτού η τουρκική εθνοσυνέλευση υιοθετήσει νόμο με τον οποίο επιχειρείται να θεσμοθετηθεί η διχοτόμηση του Αιγαίου και η μονομερής αλλαγή των συνόρων, ο Υπουργός Άμυνας αποκαλύπτει ότι ουδέποτε πίστεψε στη λογική των ήρεμων νερών. Στην οποία, ωστόσο, είχε επενδύσει επί μία και πλέον διετία ο Πρωθυπουργός της χώρας, μάταια και επιπόλαια. Αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει ούτε αφήγημα, ούτε στρατηγική για τα εθνικά θέματα».

Δένδιας: Δεν πιστεύω στο δόγμα των «ήρεμων νερών»

Ο Ν. Δένδιας, μιλώντας στον «Κύκλο ιδεών» πέταξε την ατάκα για τα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία, δόγμα το οποίο η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει εδώ και μια 5ετια, αλλά ο ίδιος είπε ότι δεν το πίστεψε ποτέ.

«Δεν ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν το αφήγημα των “ήρεμων νερών”», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Δένδιας προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο του «τουρκοκεντρισμού», δηλαδή της τάσης να ερμηνεύονται όλα τα ζητήματα αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα των σχέσεων με την Τουρκία. «Πολλές φορές έχω προειδοποιήσει για τον κίνδυνο του τουρκοκεντρισμού. Και δεν μας τιμά αυτό», σημείωσε.

Αντιδράσεις για Δένδια και «ήρεμα νερά» – «Κυβέρνηση χωρίς στρατηγική, εκλογές τώρα» λέει ο Φαραντούρης