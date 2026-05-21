ΠΑΣΟΚ: Πρόταση μομφής για το στοπ στην εξεταστική των υποκλοπών – Απάντηση σε κυβέρνηση και… Τσίπρα, Καρυστιανού

Σε τροχιά ανοιχτής και πολυεπίπεδης σύγκρουσης με την κυβέρνηση φαίνεται να εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη μάχη που κορυφώνεται αύριο στη Βουλή για την πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, αλλά με πολύ βαθύτερο πολιτικό υπόβαθρο από μια ακόμη κοινοβουλευτική αντιπαράθεση.

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι το ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας παραμένει ανοιχτό, εφόσον η ΝΔ επιχειρήσει να «μπλοκάρει» ουσιαστικά την εξεταστική επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας και απαιτώντας πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για 120, δεν θεωρείται τυχαία ούτε απλώς τακτική πίεση. Αντιθέτως, στο ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται αποφασισμένοι να μετατρέψουν την υπόθεση των υποκλοπών σε μείζον πολιτικό και θεσμικό μέτωπο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Είμαι καλοπροαίρετος, δεν πιστεύω ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο παρακμής ο Πρωθυπουργός», σχολίασε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας ωστόσο σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής ακόμη και από τη Δευτέρα, εάν η κυβέρνηση επιλέξει τη γραμμή της θεσμικής σύγκρουσης.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε ουσιαστικά πολιτική απόπειρα «κουκουλώματος» της υπόθεσης των υποκλοπών, η οποία άλλωστε αφορά άμεσα και τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη ως στόχο παρακολούθησης. Για το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση δεν θα κατηγορηθεί απλώς για αδιαφάνεια, αλλά για προσπάθεια θεσμικής ακύρωσης ενός συνταγματικού δικαιώματος της μειοψηφίας.

Και ακριβώς εδώ αρχίζει η ευρύτερη πολιτική διάσταση της υπόθεσης.

Με το βλέμμα σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Διότι η σκληρή γραμμή που επιλέγει πλέον το ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ δεν αφορά μόνο το Μαξίμου. Αφορά και το νέο, ιδιαίτερα πιεστικό πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στον χώρο της αντιπολίτευσης, με τον Αλέξη Τσίπρα να ετοιμάζεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα του στις 26 Μαΐου και τη Μαρία Καρυστιανού να επιχειρεί επίσης τη δική της πολιτική είσοδο, καθώς σήμερα ανακοινώνει το δικό της πολιτικό φορέα.

Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν καλά ότι το επόμενο διάστημα θα δοθεί σκληρή μάχη για την ηγεμονία στον αντιπολιτευτικό χώρο. Και σε αυτή τη μάχη, το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να εμφανιστεί ούτε «βολικό», ούτε συναινετικό, ούτε εγκλωβισμένο σε μια εικόνα θεσμικής ήπιας αντιπολίτευσης, την ώρα που άλλοι θα επιχειρούν να εκφράσουν την κοινωνική οργή και την αντισυστημική δυναμική.

Υπό αυτό το πρίσμα, η υπόθεση των υποκλοπών προσφέρει στο ΠΑΣΟΚ ένα εξαιρετικά βαρύ πολιτικό όπλο: ένα θέμα που συνδυάζει προσωπική στοχοποίηση του προέδρου του, θεσμική διάσταση, δημοκρατικά αντανακλαστικά αλλά και δυνατότητα ευρύτερης πολιτικής πόλωσης με την κυβέρνηση.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε διαδικαστικό μπλοκάρισμα της εξεταστικής, θα προσφέρει στο ΠΑΣΟΚ μια μοναδική ευκαιρία να εμφανιστεί ως ο βασικός φορέας θεσμικής αντίστασης απέναντι στο «επιτελικό κράτος Μητσοτάκη». Και αυτό σε μια περίοδο όπου ο χώρος της Κεντροαριστεράς και της αντιπολίτευσης συνολικά αναδιατάσσεται βίαια.

Αναπόφευκτη η μετωπική με τη δεξιά

Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει διαρκώς τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση, όχι μόνο για τις υποκλοπές αλλά και για ζητήματα κράτους δικαίου, διαφάνειας και θεσμικής λειτουργίας. Στην πραγματικότητα, η ηγεσία του κόμματος, – όταν βεβαίως δεν εισχωρεί η ρητορική των στελεχών της δεξιάς πτέρυγας του Κινήματος, – φαίνεται να θεωρεί ότι η πολιτική επιβίωση και η διατήρηση του κεντρικού της ρόλου περνά πλέον μέσα από μια πιο επιθετική και καθαρή αντιδεξιά στρατηγική. Σε εφαρμογή δηλαδή των αποφάσεων του συνεδρίου, που τελευταία όμως μπήκαν πάλι στο κρεβάτι του Προκρούστη από την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Νίκο Χριστοδουλάκη και λιγότερο από τον Παύλο Γερουλάνο.

Η πίεση από τα νέα πολιτικά εγχειρήματα λειτουργεί επιταχυντικά. Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να επιστρέψει ως ο εκφραστής μιας νέας ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, ενώ η Καρυστιανού διεκδικεί ένα κομμάτι της αντικυβερνητικής ψήφου με έντονα αντισυστημικά χαρακτηριστικά. Μέσα σε αυτό το τοπίο, το ΠΑΣΟΚ φοβάται ότι μια «μεσαία» γραμμή θα το συμπιέσει πολιτικά.

Γι’ αυτό και η υπόθεση της εξεταστικής για τις υποκλοπές αποκτά πλέον χαρακτηριστικά πολιτικού ορίου για τη Χαριλάου Τρικούπη.

Αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε μια επιλογή που το ΠΑΣΟΚ θα καταγγείλει ως θεσμική εκτροπή, τότε η πρόταση δυσπιστίας ενδέχεται να αποτελέσει όχι μόνο κοινοβουλευτική απάντηση προς τη ΝΔ, αλλά και μήνυμα προς ολόκληρο το αντιπολιτευτικό ακροατήριο: ότι το ΠΑΣΟΚ δεν σκοπεύει να παραδώσει αμαχητί τον κεντρικό ρόλο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

