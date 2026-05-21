Οι αγελάδες ίσως είναι πιο έξυπνες απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Νέα μελέτη δείχνει ότι μπορούν να αναγνωρίζουν ανθρώπους, να ξεχωρίζουν οικεία από άγνωστα πρόσωπα και να συνδέουν τη φωνή ενός γνωστού φροντιστή με το πρόσωπό του.

Το πείραμα

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PLOS One, οικόσιτες αγελάδες του είδους Bos taurus taurus μπορούν να διακρίνουν μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων.

Οι ερευνητές πρόβαλαν σε 32 αγελάδες Prim’Holstein βίντεο με οικεία και άγνωστα ανδρικά πρόσωπα, χωρίς ήχο, και κατέγραψαν πόση ώρα τα ζώα κοιτούσαν την οθόνη.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι αγελάδες κοίταζαν για περισσότερη ώρα τα άγνωστα πρόσωπα. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, αυτό δείχνει ότι μπορούν να διακρίνουν ένα πρόσωπο που γνωρίζουν από ένα άγνωστο.

Η φυλή αυτή προέρχεται από την Ολλανδία και είναι η πιο διαδεδομένη γαλακτοπαραγωγός φυλή αγελάδων στη Γαλλία.

Αναγνωρίζουν και τη φωνή

Στη συνέχεια, οι ερευνητές έδειξαν στις αγελάδες βίντεο με οικεία και άγνωστα ανθρώπινα πρόσωπα, ενώ ακουγόταν η φωνή ενός από τους δύο άνδρες. Και οι δύο άνδρες έλεγαν την ίδια πρόταση.

Οι αγελάδες κοιτούσαν περισσότερη ώρα το βίντεο όταν η φωνή ταίριαζε με το πρόσωπο. Το εύρημα δείχνει ότι μπορούν να συνδέσουν ένα γνώριμο πρόσωπο με τη γνώριμη φωνή του.

Πρόκειται για ένδειξη διατροπικής αναγνώρισης, δηλαδή της ικανότητας ενός ζώου να αναγνωρίζει κάτι μέσα από διαφορετικές αισθήσεις, όπως η όραση και η ακοή.

Οι ερευνητές μέτρησαν επίσης τους καρδιακούς παλμούς των ζώων, ώστε να διαπιστώσουν αν οι οικείες ή άγνωστες φωνές επηρέαζαν τη συναισθηματική τους αντίδραση.

Με βάση τους καρδιακούς παλμούς, ούτε οι γνώριμες ούτε οι άγνωστες φωνές φάνηκε να προκαλούν συναισθηματική διαφοροποίηση στις αγελάδες.

Η… ευφυΐα των αγελάδων στο μικροσκόπιο

Οι αγελάδες δεν είναι ιδιαίτερα… γνωστές για την ευφυΐα τους, όμως αυτή η εικόνα φαίνεται να αλλάζει. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Veronika, μιας 13χρονης κατοικίδιας αγελάδας στην Αυστρία, η οποία χρησιμοποιεί σκούπες για να ξύνει την πλάτη της!

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι ένα βίντεο και μια ηχογράφηση δεν ισοδυναμούν με πλήρη αλληλεπίδραση με άνθρωπο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αγελάδες μπορούν να ξεχωρίζουν οικείους από άγνωστους ανθρώπους και να διακρίνουν πρόσωπα και φωνές.

Η ερευνητική ομάδα επισημαίνει ότι μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να εξετάσουν πώς οι αγελάδες αλληλεπιδρούν με συγκεκριμένους ανθρώπους, ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η συμπεριφορά τους και η ευζωία τους.

