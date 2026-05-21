Η Τήνος χτίζει ένα διεθνές κέντρο γαστρονομίας και βιωσιμότητας

Ένα νέο αφήγημα βιώσιμης ανάπτυξης με αφετηρία την παράδοση, τη γνώση και την τοπική παραγωγή γεννήθηκε στην Τήνο, μέσα από το Διεθνές Συμπόσιο «Από την πέτρα στο τραπέζι: με την παράδοση, για το μέλλον».

Το Συμπόσιο ανέδειξε ένα παγκοσμίως πρωτότυπο μοντέλο συνεργασίας που συνδέει την παραδοσιακή τέχνη της ξερολιθιάς, την πρωτογενή παραγωγή, τη γαστρονομία υψηλών προδιαγραφών, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προτείνοντας ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με επίκεντρο τις νησιωτικές κοινότητες.

Μέσα από 3 πολύωρες συναντήσεις εργασίας, 21 ομιλίες, 3 συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, 3 θεματικά γεύματα και 2 πεζοπορίες, οι 40 σύνεδροι εξέφρασαν την κεντρική αντίληψη ότι η παράδοση αποτελεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο σχεδιάζεται το βιώσιμο αύριο.

Το Διεθνές Συμπόσιο ήταν το δεύτερο αποφασιστικό βήμα του οράματος «Τήνος 2030», που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο. Στο συμπόσιο παρουσιάστηκε και συζητήθηκε ο πλήρης σχεδιασμός για την ίδρυση και λειτουργία τριών εκπαιδευτικών δομών (Γαστρονομία, Ξερολιθιά & Παραδοσιακή Δόμηση, Αγροτική Παραγωγή & Μεταποίηση), ξεκίνησαν συνεργασίες για τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού εγχειρήματος, ενώ η Τήνος «άνοιξε» διάπλατα τις πόρτες της στη διεθνή κοινότητα επιστημόνων, τεχνιτών και κορυφαίων σεφ.

Στο μήνυμά της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι «η εκπαίδευση οφείλει να συνομιλεί με την κοινωνία, την παραγωγή, τον πολιτισμό και την τοπική δημιουργία», σημειώνοντας ότι πρωτοβουλίες όπως αυτή της Τήνου αναδεικνύουν τη δυνατότητα δημιουργίας σύγχρονων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων με διεθνή προσανατολισμό, που αξιοποιούν την τοπική γνώση και ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών κοινοτήτων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε από την Υπουργό στην ανακοίνωση της δημιουργίας του νέου Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) «Ωρίμανση Ψαριών», που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το βραβευμένο εστιατόριο «Μαραθιά» στον Άγιο Φωκά Τήνου (Fish Aging Lab). Το νέο ΚΕΔΙΒΙΜ αποτελεί στην πράξη την πρώτες απτές εκπαιδευτικές εφαρμογές του οράματος «Τήνος 2030», συνδέοντας την πανεπιστημιακή γνώση με τη γαστρονομία, την τοπική παραγωγή, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Η πρωτοβουλία αναδείχθηκε ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η εξειδικευμένη εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης και διεθνούς εξωστρέφειας.

Από την πλευρά της, η Έπαρχος Τήνου Νατάσα Δεληγιάννη χαιρέτισε την πρωτοβουλία και ανέφερε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέδειξε τη σημασία της γαστρονομίας, του περιπατητικού τουρισμού και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ως στρατηγικών εργαλείων βιώσιμης ανάπτυξης για τα νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην τέχνη της ξερολιθιάς ως στοιχείο μνήμης, σοφίας και αρμονικής σχέσης ανθρώπου και φύσης, αλλά και στην ανάγκη αξιοποίησης της πολιτιστικής ταυτότητας για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ποιοτικού τουρισμού.

Ο Δήμαρχος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς χαρακτήρισε το «Τήνος 2030» ως έναν οδικό χάρτη που ενώνει την πέτρα, τη γη και το τραπέζι σε μια ενιαία αλυσίδα αξίας. Όπως σημείωσε, η ξερολιθιά δεν αποτελεί απλώς στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά μια «τεχνολογία ανθεκτικότητας», που προστατεύει το τοπίο, συγκρατεί το νερό και καθιστά δυνατή την ηρωική καλλιέργεια της τηνιακής γης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η γαστρονομία δεν αντιμετωπίζεται ως τουριστικό προϊόν, αλλά ως πεδίο γνώσης, πολιτισμού και διεθνούς προοπτικής.

Στο μήνυμά του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων Γιάννης Ρούσσος, συνέδεσε τη φιλοσοφία του Συμποσίου με την εμπειρία του “Aegean Cuisine”, αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα, τη γευστική μνήμη και τη σύνδεση παραγωγών και εστίασης ως βασικά στοιχεία της ταυτότητας των νησιών του Αιγαίου. ​

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού Φίλιππος Πιέρρος υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας όλων των τοπικών και περιφερειακών φορέων, ώστε το όραμα αυτό να αποκτήσει μακροπρόθεσμη δυναμική και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Οι εμπνευστές της πρωτοβουλίας Μαρίνος Σουράνης και Περικλής Δουβίτσας ευχαρίστησαν τους συμμετέχοντες για τον γόνιμο διάλογο αλλά και τους υποστηρικτές που πίστεψαν σε αυτή την ιδέα η οποία έχει αρχίσει ήδη να γίνεται πράξη. Υπογράμμισαν ότι κατά τη διάρκεια του τριήμερου συμποσίου προέκυψε μέσα από έναν βιωματικό τρόπο μια ολιστική προσέγγιση βιωσιμότητας για την Τήνο και την τουριστική ανάπτυξή της με όρους αειφορίας. Αναδείχθηκε η σύνδεση της παράδοσης με την υψηλή γαστρονομία και μπήκαν οι βάσεις για τα επόμενα βήματα της πρωτοβουλίας σχετικά με την ίδρυση μιας ολοκληρωμένης σχολής στο νησί.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «Τήνος 2030» ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, με έμφαση στους SDGs 4, 8, 11, 12, 13, 15 και 17, επιχειρώντας να μετατρέψει τη βιωσιμότητα από θεωρητική έννοια σε εφαρμόσιμη εκπαιδευτική, παραγωγική και πολιτιστική πολιτική.

Το Συμπόσιο συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Τήνου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Επιμελητήριο Κυκλάδων, την ΑΜΚΕ «Ανθός Τήνου» και τον Σύλλογο «Αμπασάδα». Προηγήθηκε το 1ο Διεθνές Εργαστήριο Ξερολιθιάς (4-9 Μαΐου, Καρδιανή Τήνου), με δασκάλους από την Ιαπωνία, την Ιρλανδία, την Αυστρία, την Κροατία και την Ελλάδα, συγκεντρώνοντας δεκάδες συμμετοχές και επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.