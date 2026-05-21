Βουλή: Τι είδε ο… Καταριανός;

Με κελεμπίες και χιτζάμπ γέμισε η Βουλή των Ελλήνων. Τι συνέβη; Αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Shura του Κράτους του Κατάρ, υπό την Αντιπρόεδρο του Σώματος, Dr. Hamda bint Hassan Al-Sulaiti, είχε συνάντηση με τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Γιάννη Πλακιωτάκη.
Ο οικοδεσπότης φρόντισε να επιτρέψει στους Καταριανούς να πάρουν μια γεύση από τις εργασίες της Βουλής, ενώ πραγματοποιήθηκε ξενάγηση της αντιπροσωπείας στις εκθέσεις «Το δικό μας Σύνταγμα 1975-2025» και «Άλφα Βήτα: Τα Ελληνικά Γράμματα στη Δύση».
Η στήλη δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί τι εντύπωση προκάλεσε στους Καταριανούς η συζήτηση – επί των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ…
