Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η P!nk, κατά κόσμον Alecia Moore, δεν μπήκε στον κόσμο του κρασιού όπως πολλοί άλλοι διάσημοι: βάζοντας απλώς το όνομά της σε μια ετικέτα. Για χρόνια έφτιαχνε κρασί σχεδόν κρυφά, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο γκαράζ, χωρίς να το γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Σήμερα, μέσα από το Two Wolves Wine στη Santa Ynez Valley της Καλιφόρνια, έχει καταφέρει να θεωρείται μία από τις πιο σοβαρές παρουσίες στην οινοποίηση της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα.
Όπως αναφέρει το Forbes, η ίδια γνωρίζει καλά την καχυποψία που συνοδεύει τα κρασιά διασήμων. «Ως επί το πλείστον είναι χάλια», λέει, χαρακτηρίζοντας πολλά από αυτά «αρπαχτές». Γι’ αυτό και φοβόταν πως ο κόσμος του κρασιού θα την αντιμετώπιζε ως «άλλη μία celebrity» που ήθελε απλώς να κολλήσει το όνομά της σε ένα μπουκάλι. Όπως τονίζει, όμως, εκείνη «σήκωσε πραγματικά τα μανίκια».
Η σχέση της με το κρασί ξεκίνησε σταδιακά, όταν στα 20 της άρχισε να επισκέπτεται σοβαρά εστιατόρια και οινοποιεία στη διάρκεια των περιοδειών της. Το Château Beaucastel ήταν, όπως λέει, ένα κρασί που της «σταμάτησε τη συζήτηση». Στη συνέχεια γράφτηκε σε μαθήματα του Wine and Spirit Educational Trust και στο UCLA Extension. Μετά τις συναυλίες, άνοιγε το λάπτοπ της στα παρασκήνια, έστηνε τα ποτήρια της και μελετούσε.
Το 2013, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία στην Αυστραλία, αγόρασε έναν πιστοποιημένο βιολογικό αμπελώνα στη Santa Ynez Valley χωρίς να τον έχει δει από κοντά. Έστειλε τον σύζυγό της, Carey Hart, να τον επισκεφθεί και τελικά προχώρησε στην αγορά. Η πρώτη της σοδειά ήταν το 2014, όμως για χρόνια δεν είχε σκοπό να κυκλοφορήσει το κρασί της στην αγορά.
Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του εγχειρήματος είχε η οινοποιός Alison Thomson, η οποία έγινε συνεργάτιδα και συν-οινοποιός της. Η P!nk λέει πως η Thomson δεν ήξερε καν ότι το πρώτο τους δείπνο ήταν, στην ουσία, μια άτυπη συνέντευξη. Οι δυο τους άρχισαν να φτιάχνουν κρασί μαζί, μέχρι που κάποια στιγμή ο χώρος δεν επαρκούσε πια και η Thomson την πίεσε να το κυκλοφορήσει.
Η P!nk παραδέχεται ότι την κρατούσε πίσω ο φόβος. Ήθελε, όπως λέει, να της δοθεί μια δίκαιη ευκαιρία από την οινική κοινότητα. Παρότι έχει συνηθίσει την έκθεση και την κριτική, στο κρασί ένιωθε ιδιαίτερα ευάλωτη. Τελικά, η κοινότητα την υποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες.
Το Two Wolves Wine βασίζεται σε έναν πιστοποιημένο βιολογικό αμπελώνα, κάτι που για την P!nk δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο αλλά ουσία. Ζει στη γη αυτή με τα παιδιά της και δίνει μεγάλη σημασία στην υγεία του εδάφους, στη βιοποικιλότητα και στη φροντίδα του αμπελώνα. Η Thomson, με σπουδές στην αποκαταστατική οικολογία, αντιμετωπίζει το κτήμα ως ένα ζωντανό σύστημα.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ομάδα του Two Wolves, που αποτελείται από πέντε γυναίκες. Η P!nk αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χώρο της οινοποίησης, ειδικά όταν έχουν οικογένεια. Για την ίδια, το συγκεκριμένο εγχείρημα ήταν η πρώτη φορά που συνεργάστηκε με γυναίκα επικεφαλής και ένιωσε, όπως λέει, «σαν στο σπίτι της».
Το όνομα Two Wolves προέρχεται από μια διδακτική ιστορία που η P!nk γνώριζε ως θρύλο των Τσερόκι: μέσα σε κάθε άνθρωπο ζουν δύο λύκοι, ο ένας της απληστίας, του φόβου και της ζήλιας, ο άλλος της περιέργειας, της συμπόνιας και της αγάπης. Νικά εκείνος που ταΐζεις.
Η P!nk δεν ξεκίνησε για να χτίσει ένα εμπορικό brand. Ξεκίνησε για να μάθει. Και τα κρασιά της, φτιαγμένα σε μικρές ποσότητες από 25 πιστοποιημένα βιολογικά στρέμματα στη Σάντα Μπάρμπαρα, είναι το αποτέλεσμα μιας δεκαετίας δουλειάς που κράτησε για πολύ καιρό μακριά από τα φώτα.
Διαβάστε επίσης:
Ο Akylas εξηγεί γιατί ζήτησε «συγγνώμη» για τη 10η θέση στη Eurovision
Emily in… Mykonos: Άρχισαν τα γυρίσματα της σειράς – Χαλαρή η Λίλι Κόλινς και ο Λούκας Μπράβο βολτάρουν στο νησί (photos)
Ελένη Ράντου για Βασίλη Παπακωνσταντίνου: Είναι δύσκολο να ζεις με έναν μύθο, έχουμε περάσει δύο – τρεις κρίσεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.