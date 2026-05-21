Μητσοτάκης στους Financial Times: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα Στενά του Ορμούζ»

Με σαφές μήνυμα κατά οποιασδήποτε προσπάθειας επιβολής τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και με προειδοποίηση για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη στη διεθνή συζήτηση για την κρίση στη Μέση Ανατολή, μιλώντας στο podcast «The Rachman Review» των Financial Times και στον διεθνολόγο Gideon Rachman.

Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει «σημαντικές επιπτώσεις» στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο.

Όπως είπε, η ακρίβεια παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Πρωθυπουργός στο θέμα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, απορρίπτοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης από το Ορμούζ. «Είναι καθαρός εκβιασμός.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε και τον ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο αυτό στάθηκε ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία τελεί υπό ελληνική ηγεσία και έχει ως στόχο την προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των Χούθι.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι ελληνικά πλοία έχουν ήδη καταρρίψει drones χρησιμοποιώντας ελληνικά anti-drone συστήματα.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Αθήνα έχει ασκήσει δημόσια κριτική για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και τον Λίβανο.

Παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα διατηρεί ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του Κόλπου, καθώς και με την Αίγυπτο και τον Λίβανο, επιδιώκοντας ρόλο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο μέτωπο της ευρωπαϊκής άμυνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε τη συζήτηση περί «ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας», σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αποκτήσει πιο ουσιαστική αμυντική υπόσταση.

Μάλιστα επικαλέστηκε την περίπτωση της Κύπρου και τη συνδρομή ευρωπαϊκών χωρών μετά από επιθέσεις drones της Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι επρόκειτο ουσιαστικά για μια άτυπη ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας της ΕΕ.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ρωσία δεν κερδίζει πλέον στρατιωτικά και ότι μόνο μέσω ισορροπίας δυνάμεων μπορεί να υπάρξει δίκαιη ειρήνη. Χαιρέτισε δε την ευρωπαϊκή απόφαση για χρηματοδότηση ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο.

Στο οικονομικό πεδίο, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να παρουσιάσει την Ελλάδα ως παράδειγμα δημοσιονομικής σταθερότητας και μεταρρυθμιστικής συνέπειας στην Ευρώπη. Υποστήριξε ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την εποχή της κρίσης, με μείωση του χρέους, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, αύξηση επενδύσεων και υποχώρηση της ανεργίας κάτω από το 8%.

Παράλληλα εξαπέλυσε αιχμές κατά του λαϊκισμού, αναφερόμενος εμμέσως στην περίοδο του 2015, λέγοντας ότι η Ελλάδα «σχεδόν χρεοκόπησε για να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις».

Υπερασπίστηκε επίσης τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, την οποία χαρακτήρισε βασικό παράγοντα της βελτιωμένης δημοσιονομικής εικόνας της χώρας.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε και το Brexit, σημειώνοντας ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου τραυμάτισε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής επαναπροσέγγισης, αλλά ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε νέα σχέση θα πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελής.

