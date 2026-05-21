Πονοκέφαλος για τη Ν.Δ. η δεξιά πολυκατοικία

Η κυβέρνηση, παρότι προσπαθεί να πείσει ότι διαθέτει υψηλή αυτοπεποίθηση έναντι των αντιπάλων της σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμά της στις επόμενες εκλογές, δεν μπορεί να κρύψει πως την προβληματίζουν ιδιαίτερα τα όσα συμβαίνουν στη δεξιά πολυκατοικία.

Είναι χαρακτηριστικό το ότι χθες, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή και στη δημιουργία των νέων κομμάτων, ανέφερε ότι «η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος» προσθέτοντας ότι «κάθε μήνας μετράει», αλλά και ότι «απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας».

Τα όσα ακούγονται για το φημολογούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και το γεγονός ότι η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στο συντηρητικό κοινό δεν περνάνε απαρατήρητα από τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου. Όπως είναι λογικό, οι συνεργάτες του Μητσοτάκη αναζητούν τρόπους με τους οποίους θα ανακόψουν τις διαρροές των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων προς τα κόμματα δεξιότερα της Ν.Δ., αν και το όλο εγχείρημα δεν μοιάζει εύκολο.

Το κόμμα Σαμαρά

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα πυκνώνουν οι πληροφορίες που λένε ότι ο Σαμαράς έχει καταλήξει στην απόφαση να προχωρήσει στη δημιουργία του δικού του κομματικού φορέα.

Μάλιστα πληροφορίες από το περιβάλλον του επιμένουν ότι στις μετρήσεις που παρήγγειλε ο ίδιος εμφανίζεται να αποσπά ένα 5% – 6% δεξιών ψηφοφόρων. Το ποσοστό αυτό θεωρείται ελπιδοφόρο από τους συνεργάτες του, καθώς πιστεύουν ότι με την εμφάνισή του ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Ν.Δ. θα μπορέσει να προσεγγίσει το δεξιό κοινό που βρίσκεται στην γκρίζα ζώνη της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο πρώην πρωθυπουργός έχει προχωρήσει τόσο πολύ την προετοιμασία του νέου κόμματος ώστε έχει σχεδόν έτοιμα και τα ψηφοδέλτια για τις επόμενες εκλογές. Όπως μάλιστα σημειώνουν αυτοί που ξέρουν η διαδικασία αυτή δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον Αντώνη Σαμαρά καθώς έχει υποστηρικτές σε όλη την Ελλάδα.

Μετρημένο το Μαξίμου

Με βάση λοιπόν αυτές τις πληροφορίες τα τελευταία εικοσιτετράωρα το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίστηκε να θέλει να επαναπροσεγγίσει τον Σαμαρά με τη λογική ότι δεν περισσεύει κανένας από τη μεγάλη παράταξη της Ν.Δ., «πολλώ δε μάλλον όσοι ηγήθηκαν της παράταξης και της χώρας».

Το μήνυμα αυτό προφανώς αφορά και τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, ο οποίος δεν πήγε στο συνέδριο της Ν.Δ. απελευθερώνοντας με τη στάση του πολλές δυνάμεις που τον ακολουθούν πιστά όλα αυτά τα χρόνια.

Η γραμμή που χαράσσουν οι συνεργάτες του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς είναι μετρημένη, αλλά και διαπραγματευτικά ανοιχτή.

Ωστόσο ο Σαμαράς αρνήθηκε να πάρει το μήνυμα και, με αφορμή τη γενοκτονία των Ποντίων, στηλιτεύει την απόφαση του ΚΥΣΕΑ να μεταφέρει τους Patriot από την Κάρπαθο και το Διδυμότειχο και θέτει ερωτήματα για την «απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο».

Όπως τόνισε σε ανακοίνωσή του, «δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών» και καταλήγει: «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους».

Το κόμμα Καρυστιανού

Την ίδια ώρα η εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού φέρνει νέα δεδομένα στη δεξιά πολυκατοικία, τα οποία δεν ευνοούν καθόλου τη Ν.Δ. Με δεδομένο ότι η πρώην πρόεδρος του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών εμφανίζεται να προσελκύει το ενδιαφέρον του συντηρητικού ακροατηρίου, όλα δείχνουν ότι οι όποιες αλλαγές προκύψουν θα αφορούν τα κόμματα που αυτήν τη στιγμή κινούνται δεξιότερα της Ν.Δ. Δηλαδή την Ελληνική Λύση, τη Νίκη, τη Φωνή Λογικής.

Από αυτά τα τρία κόμματα θα αντλήσει τους ψηφοφόρους του το νέο κόμμα. Το Μέγαρο Μαξίμου ωστόσο έχει στραμμένο το βλέμμα του σε όσα θα πει σήμερα στην παρουσίαση του κόμματός της η Καρυστιανού, καθώς θα εξαρτηθούν πολλά από το ιδεολογικό στίγμα που θα δώσει.

Όπως λένε στελέχη της Ν.Δ., τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν ότι η «δεξαμενή» των ψηφοφόρων της βρίσκεται δεξιότερα της Ν.Δ., σε υπερσυντηρητικά, θρησκόληπτα και φιλορωσικά ακροατήρια.

Οι πιο ρεαλιστές εκτιμούν ότι το δίλημμα που διατύπωσε ο Μητσοτάκης για το τηλέφωνο που θα χτυπήσει τα ξημερώματα (και ποιος θα το σηκώσει) θα μπορούσε να περάσει σε αυτό το κοινό, το οποίο όμως τη συγκεκριμένη στιγμή φαίνεται πως προτιμά να εκφραστεί από την ορκισμένη εχθρό του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Ν.Δ.

Αν μάλιστα προχωρήσουν και τα σενάρια που θέλουν τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτρη Νατσιό και την Αφροδίτη Λατινοπουλου να κρυφοκοιτάζουν προς την Καρυστιανού με τη λογική μίας ευρύτερης συνεργασίας, πολλοί στη Ν.Δ. φοβούνται πως τα πράγματα δεν αποκλείεται να εξελιχθούν ιδιαίτερα άσχημα για το κυβερνών κόμμα.

Διαβάστε επίσης:

Αιχμές Παυλόπουλου: Κάθε φορά που στενεύει το κοστούμι του Συντάγματος, το αναθεωρούμε και το ευτελίζουμε

Ρήγμα στις σχέσεις με το Ισραήλ: Διάβημα από την Αθήνα για την χυδαιότητα του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ σε μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Έρευνα για τη διαρροή του διαλόγου Ανδρουλάκη-Δεμίρη – Οργή Κακλαμάνη, μιλά για εκτροπή, στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ-ΝΔ