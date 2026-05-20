Καρυστιανού: Από τη Θεσσαλονίκη η πρεμιέρα για το κόμμα της – «Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι»

Σε βίντεο που ανάρτησε η Μαρία Καρυστιανού στα social media, ευχαριστεί για τα θερμά μηνύματα στήριξης που λαμβάνει, ενώ αναφέρει πως καθημερινά «γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ».

«Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμη περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν τα καταφέρουν», προσθέτει η Μαρία Καρυστιανού.

«Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο Πέμπτη 6:30 η ώρα το απόγευμα, στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην Πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης:

Έρευνα για τη διαρροή του διαλόγου Ανδρουλάκη-Δεμίρη – Οργή Κακλαμάνη μιλά για «κοινοβουλευτική εκτροπή», στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ-κυβέρνηση

Υποκλοπές: Οργή Ανδρουλάκη για τον Δεμίρη της ΕΥΠ, διάλογος περιβόλι στη Βουλή – «Αξιόποινες οι διαρροές έγινες πράσινη Ζωή» απαντά η κυβέρνηση

Κατρίνης για τα patriot: Ο πρωθυπουργός στο συνέδριο πανηγύριζε για τις πρωτοβουλίες του και δύο μέρες μετά τα απέσυρε