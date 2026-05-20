Υποκλοπές: Οργή Ανδρουλάκη για τον Δεμίρη της ΕΥΠ, διάλογος περιβόλι στη Βουλή – «Αξιόποινες οι διαρροές έγινες πράσινη Ζωή» απαντά η κυβέρνηση

Την οργή του Νίκου Ανδρουλάκη φαίνεται πως προκάλεσαν οι απαντήσεις του Διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη, κατά την συνεδρίαση ακρόασής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Ο διοικητής της ΕΥΠ φέρεται να επέμεινε πως ο ίδιος εξακολουθεί να μην γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ καθώς στον φάκελο που παρέδωσε στην ΑΔΑΕ περιέχεται μόνο η διάταξη για την παρακολούθηση, με τον Ν. Ανδρουλάκη να τον εγκαλεί ουσιαστικά για εμπαιγμό.

Νωρίτερα, υπενθυμίζεται, σε τοποθέτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές είχε σημειώσει πως του προκάλεσε αλγεινή εντύπωση η μη συμμόρφωση Δεμίρη με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία «όταν η απόφαση για τον περιορισμό του απορρήτου των επικοινωνιών χορηγείται βάσει αιτιολογημένου και εμπεριστατωμένου αιτήματος των αρμόδιων εθνικών αρχών, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους που επικαλείται για να χορηγηθεί η άδεια αυτή».

Όμως, όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περίπτωσή του «η ΑΔΑΕ μου γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης και όχι τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τα οποία η υπηρεσία σας αρνήθηκε να χορηγήσει και με δική σας προσωπική ευθύνη» . Και προανήγγειλε την απόφασή του «ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του Διοικητή της ΕΥΠ».

Ανδρουλάκης: Μην περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από την κατά τα άλλα «απόρρητη» συνεδρίαση της Επιτροπής ο σχετικός διάλογος για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη, μεταξύ του Προέδρου ΠΑΣΟΚ και του Διοικητή της ΕΥΠ, έχει ως εξής:

ΔΕΜΙΡΗΣ: Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση μου. Που είναι αυτά τα έγγραφα;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν λέω αυτό.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης μου;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, τι δείξατε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρρητο αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση μου.

Κυβερνητικές πηγές: Σήμερα ο Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους αντέδρασαν κυβερνητικές πηγές μετά τη δημοσιοποίηση διαλόγου από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Όπως αναφέρουν, πρόκειται για «κοπτοραπτική» αποσπάσματος από απόρρητη συνεδρίαση, το οποίο – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους, με αποτέλεσμα να εγείρονται, όπως υποστηρίζουν, και ζητήματα ποινικής διάστασης.

Οι κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη πρακτική είναι «εξοργιστική», καθώς αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ, έναν έμπειρο διπλωμάτη που χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, σχολιάζουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να έχει προαναγγείλει νομικές ενέργειες κατά του διοικητή της ΕΥΠ, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή εξέλιξη σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε πιο αιχμηρό τόνο, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει υιοθετήσει πρακτικές έντονης πολιτικής σύγκρουσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «από πράσινος ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη Ζωή».

Αναλυτικά:

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο – προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.

Πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια.

Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον Διοικητή της ΕΥΠ ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του. Γεγονός, όπως λέει ο ίδιος, «πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά».

Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ». Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή»».

