Υποκλοπές: Νομική προσφυγή κατά Δεμίρη από Ανδρουλάκη – «Θεσμική εκτροπή» καταλογίζει το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ

Την απόφασή του να στραφεί νομικά κατά του Διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη, γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την τοποθέτησή του στην απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία και παραβρέθηκε σήμερα το πρωί.

Ο λόγος σχετίζεται με την άρνηση του Διοικητή της ΕΥΠ να ανταποκριθεί στο αίτημα Ανδρουλάκη να του γνωστοποιηθεί όχι μόνο η άδεια παρακολούθησής του αλλά και η αρχή που την ζήτησε. Στο μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ προειδοποιεί την κυβερνητική πλειοψηφία να μην απορρίψει τη συγκρότηση Εξεταστικής για τις υποκλοπές που ζητά η αντιπολίτευση με το επιχείρημα περί «εθνικής άμυνας/ασφάλειας».

Ειδικότερα, ως προς την σημερινή διαδικασία ακρόασης παραγόντων στην υπόθεση των υποκλοπών, σύμφωνα με αρμόδιες κοινοβουλευτικές πηγές, ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος προς τον κ. Δεμίρη σημείωσε πως αρνείται ουσιαστικά να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 465/2024. Εκεί κρίθηκε, εξήγησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι «όταν η απόφαση για τον περιορισμό του απορρήτου των επικοινωνιών χορηγείται βάσει αιτιολογημένου και εμπεριστατωμένου αιτήματος των αρμόδιων εθνικών αρχών, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους που επικαλείται για να χορηγηθεί η άδεια αυτή».

«Στην δική μου περίπτωση, όμως, η ΑΔΑΕ μου γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης και όχι τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τα οποία η υπηρεσία σας αρνήθηκε να χορηγήσει και με δική σας προσωπική ευθύνη», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ως εκ τούτου, σημείωσε πως η άρνηση αυτή του κ. Δεμίρη τον εξωθεί «σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του Διοικητή της ΕΥΠ».

«Και οι κρίνοντες κρίνονται»

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά πληροφορίες αναφέρθηκε και στην μη προσέλευση Τζαβέλλα στην Επιτροπή λέγοντας «και οι κρίνοντες κρίνοντες». Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες πηγές σημείωσε πως η άρνησή του να προσέλθει «είναι απόλυτα αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό, ο οποίος έχει υποχρέωση όχι μόνον να προστατεύει την ανεξαρτησία της δικαιοδοτικής κρίσης αλλά και να συνεισφέρει στη λειτουργία της Βουλής και των εκπροσώπων του λαού, στο όνομα του οποίου άλλωστε απονέμεται και η δικαιοσύνη. Ο κ. Τζαβέλλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων».

ΠΑΣΟΚ: «Τρέιλερ μια ακόμη προαναγγελθείσης θεσμικής εκτροπής»

Στο μεταξύ, κι ενώ στην Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής οριστικοποιήθηκε ότι η συζήτηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, μετά το αίτημα της αντιπολίτευσης, θα γίνει την Παρασκευή, το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του προειδοποιεί ουσιαστικά την κυβερνητική πλειοψηφία να μην επικαλεστεί τη συνταγματική εξαίρεση περί εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας/ασφάλειας, απορρίπτοντας τη συγκρότηση της Επιτροπής με την απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων. Στην Διάσκεψη των Προέδρων σήμερα το πρωί, δεν υπήρξε συζήτηση για το ερώτημα με ποια πλειοψηφία θα αντιμετωπιστεί το αίτημα της αντιπολίτευσης για συγκρότηση Εξεταστικής, με το «120» σύμφωνα με το δικαίωμα της μειοψηφίας ή με το «151»;. Παρά την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να ανιχνεύσει τις προθέσεις της πλειοψηφίας, αυτή δεν άνοιξε τα χαρτιά της και το θέμα παραπέμφθηκε προς επίλυση στην Ολομέλεια, το πρωί της Παρασκευής.

Κατόπιν των παραπάνω το ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά κατά της κυβερνητικής πλειοψηφίας. «Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής. Μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελίσει ξανά το Κοινοβούλιο. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχετική του ανακοίνωση.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σημειώνει τα εξής:

«Πριν από λίγο στη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή εισάγεται στην Ολομέλεια το αίτημα της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Ο κ. Κακλαμάνης έκανε ρητή αναφορά στα άρθρα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής που σύμφωνα με την πρόταση της Κ.Ο. πρέπει να εφαρμοστούν για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής της μειοψηφίας, δηλαδή η εξεταστική επιτροπή αποφασίζεται με τουλάχιστον 120 ψήφους.

Όταν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη ζήτησαν να δεσμευτεί ο Πρόεδρος της Βουλής ως θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ότι δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία -όπως διαρρέεται στον Τύπο ότι είναι πρόθεση της κυβέρνησης-, ο κ. Κακλαμάνης παρέπεμψε στην Ολομέλεια.

Περιέργως, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, εκείνοι σιώπησαν.

Σήμερα, συνεπώς, είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής.

Μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελίσει ξανά το Κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσώδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει».

