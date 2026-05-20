Ανδρέας Μικρούτσικος: Δεν θα γυρνούσα στην τηλεόραση, αν δεν είχα πάθει την καταστροφή

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος με αφορμή την επικείμενη «αυλαία» της εκπομπής του Κώστα Τσουρού αλλά και τα σενάρια που τον θέλουν να εντάσσεται σε πάνελ, μίλησε για τη δική του επιστροφή του στην τηλεόραση από θέση «δευτεραγωνιστή».

«Έχω ολοκληρώσει όλους μου τους κύκλους στην τηλεόραση, με τα μεγαλύτερα ρεκόρ και για μια δεκαετία ήμουν ο πιο πολυσυζητημένος», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος κατά τη διάρκεια της εκπομπής Buongiorno, το πρωί της Τετάρτης.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εάν δεν είχα πάθει την καταστροφή, δεν θα γύρναγα στην τηλεόραση. Όταν όμως βρέθηκα και βρίσκομαι σε μια κατάσταση που δεν έχω ούτε ένα ευρώ για να ζήσω, πρέπει να ζήσω. Άρα, λοιπόν, κάνω αυτό.

Ξεκινώντας από αυτή τη δύσκολη θέση που το κάνω βιοποριστικά, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου είναι στον ρόλο αυτό που κάνω. Το εισπράττω και στον δρόμο, ζω εποχές Big Brother».

