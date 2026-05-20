Έπος: Ιρανός πάρουσιαστής πυροβόλησε σημαία των ΗΑΕ μέσα στο στούντιο (Video)

Πολύ… ψύχραιμες είναι οι αντιδράσεις των Ιρανών μπροστά στο ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης της σύρραξης με τις ΗΠΑ.

Παρουσιαστής της τηλεόρασης πυροβόλησε με Καλάσνικοφ προς σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής που προωθούσε την εκπαίδευση στη χρήση όπλων. Το περιστατικό σημειώθηκε από το κρατικό κανάλι Ofogh του Ιράν, όταν ένας Φρουρός της Επανάστασης, παρουσίαζε τον τρόπο χρήσης ενός επιθετικού τυφεκίου τύπου AK-47.

Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, ο παρουσιαστής Χοσεΐν Χοσεϊνί σημάδεψε και πυροβόλησε προς σημαία των ΗΑΕ, ενώ στη συνέχεια έριξε ακόμη μία βολή προς την οροφή. Μεγάλες στιγμές…

