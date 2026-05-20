Τα πέντε best-seller SUV του 2026 στην Ελλάδα (update Απριλίου) – Τιμές

Τα SUV συνεχίζουν να κινούν σχεδόν ολόκληρη την ελληνική αγορά αυτοκινήτου το 2026, με το μερίδιό τους να φτάνει πλέον το 68% των συνολικών ταξινομήσεων.

Και αν μέχρι πριν λίγα χρόνια η αγορά ήταν μοιρασμένη ανάμεσα σε hatchback, sedan και crossover, σήμερα η εικόνα είναι απολύτως ξεκάθαρη: ο Έλληνας οδηγός θέλει ένα αυτοκίνητο με ψηλή θέση οδήγησης, πρακτικότητα, οικονομία χρήσης και δυνατότητα να τα κάνει όλα.

Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται στη μάχη της κορυφής. Μετά το τέλος Απριλίου, το Peugeot 2008 πέρασε στην πρώτη θέση των SUV στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω το Toyota Yaris Cross, ενώ το νέο Citroen C3 συνεχίζει να αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη της χρονιάς.

