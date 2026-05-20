ΕΡΤ3: Η διπλωματία της Eurovision στην εκπομπή «Σύνορα» (22/5)

Με το ενδιαφέρον της επικεντρωμένο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη η Παρασκευατική εκπομπή της ΕΡΤ3 «Σύνορα» (18.30) που αναδεικνύει γεγονότα και ιστορίες οι οποίες διαμορφώνουν την επικαιρότητα στα Βαλκάνια, εξετάζει τη Eurovision από την πτυχή της διπλωματίας.

Ο Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εκ των επιφανών ακαδημαϊκών της νεότερης γενιάς φιλοξενείται από την δημοσιογράφο Κάλλη Ζάραλη και συζητούν τα στερεότυπα και τις σχέσεις εξουσίας που αναπαράγονται μέσα από τον μουσικό διαγωνισμό, τη γεωπολιτική των ψήφων, τις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά και την πολιτική εργαλειοποίηση της Eurovision.

Τα «Σύνορα» πήγαν και μέχρι τη Σόφια και αναδεικνύουν τη γωνιά του ελληνικού βιβλίου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο πολιτιστική διπλωματία ενώνει Ελλάδα και Βουλγαρία και επίσης δείχνει πως η αεροπορική διασύνδεση των Βαλκανίων με την υπόλοιπη Ευρώπη και τον κόσμο, διαμορφώνει τον χάρτη κίνησης και τους προορισμούς στην περιοχή.

Η εκπομπή «Σύνορα» αναμεταδίδεται και κάθε Κυριακή στις 20.00.

