ΕΡΤ3: Κόμβος για την ιστορία και εξέλιξη ελληνικών πόλεων χάρη στο ντοκιμαντέρ «Πόλεις»

Ένα πολύπτυχο ιστορικών πορτραίτων ελληνικών πόλεων σχηματίζεται από τα 12 επεισόδια της νέας σειράς ντοκιμαντέρ «Πόλεις» την έναρξη προβολής των οποίων έχει προγραμματίσει η ΕΡΤ3 από τις 26 Μαρτίου (20.00) και έπειτα.

Το ιστορικό πλαίσιο χρονικά προσδιορίζεται στους δύο προηγούμενους αιώνες, με σύντομες αναφορές σε παλαιότερες περιόδους (όπως η Οθωμανική, η Ενετική, η Βυζαντινή, η Ρωμαϊκή και η Ελληνιστική) εμπλουτισμένο με στοιχεία από τον πολιτισμό, την οικονομία, την κοινωνική ζωή, την πολεοδομία και την αρχιτεκτονική της.

Στο κέντρο όμως βρίσκεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Κάθε επεισόδιο, σε σενάριο και σκηνοθεσία Βαγγέλη Ευθυμίου, ξεδιπλώνει την ιστορία μιας πόλης μέσα από αφηγήσεις ανθρώπων που ζουν σε αυτήν ή έχουν συνδέσει τη ζωή τους και την έρευνά τους μαζί της.

Για τις ανάγκες της σειράς πραγματοποιήθηκε πολυεπίπεδη έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, αλλά και σε συλλογές του εξωτερικού, συγκεντρώνοντας μοναδικά τεκμήρια, πολλά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

Το αρχειακό υλικό προβάλλεται πάνω σε τοπόσημα της πόλης –εμβληματικά κτήρια, μνημεία και πλατείες– δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και τη σύγχρονη ζωή της.

Τα πρώτα επεισόδια είναι αφιερωμένα στη Χαλκίδα, τη Δράμα, την Ηγουμενίτσα, την Κομοτηνή, τη Θήβα και το Λαύριο.

