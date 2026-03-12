search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 15:02
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 14:26

ΕΡΤ3: Κόμβος για την ιστορία και εξέλιξη ελληνικών πόλεων χάρη στο ντοκιμαντέρ «Πόλεις»

12.03.2026 14:26
polis_ert3

Ένα πολύπτυχο ιστορικών πορτραίτων ελληνικών πόλεων σχηματίζεται από τα 12 επεισόδια της νέας σειράς ντοκιμαντέρ «Πόλεις» την έναρξη προβολής των οποίων έχει προγραμματίσει η ΕΡΤ3 από τις 26 Μαρτίου (20.00)  και έπειτα.

Το ιστορικό πλαίσιο χρονικά προσδιορίζεται στους δύο προηγούμενους αιώνες, με σύντομες αναφορές σε παλαιότερες περιόδους  (όπως η Οθωμανική, η Ενετική, η Βυζαντινή, η Ρωμαϊκή και η Ελληνιστική) εμπλουτισμένο με στοιχεία από τον πολιτισμό, την οικονομία, την κοινωνική ζωή, την πολεοδομία και την αρχιτεκτονική της.

Στο κέντρο όμως βρίσκεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Κάθε επεισόδιο, σε σενάριο και σκηνοθεσία Βαγγέλη Ευθυμίου, ξεδιπλώνει την ιστορία μιας πόλης μέσα από αφηγήσεις ανθρώπων που ζουν σε αυτήν ή έχουν συνδέσει τη ζωή τους και την έρευνά τους μαζί της. 

Για τις ανάγκες της σειράς πραγματοποιήθηκε πολυεπίπεδη έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, αλλά και σε συλλογές του εξωτερικού, συγκεντρώνοντας μοναδικά τεκμήρια, πολλά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

Το αρχειακό υλικό προβάλλεται πάνω σε τοπόσημα της πόλης –εμβληματικά κτήρια, μνημεία και πλατείες– δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και τη σύγχρονη ζωή της.

Τα πρώτα επεισόδια είναι αφιερωμένα στη Χαλκίδα, τη Δράμα, την Ηγουμενίτσα, την Κομοτηνή, τη Θήβα και το Λαύριο.

Διαβάστε επίσης:

MEGA: Το «Mega Stories» επανέρχεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών

«The Lowdown»: Στο καστ της δεύτερης σεζόν ο Tommy Lee Jones – Ο πρώτος του τηλεοπτικός ρόλος μετά από σχεδόν 40 χρόνια!

La Stampa: Η Ιταλική Ομοσπονδία Τένις-Πάντελ πίσω από  την εξαγορά της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SMR
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος: Οι αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι πανάκριβοι, επικίνδυνοι και με ιστορικό αποτυχιών

gap_fyssas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου για Χρυσή Αυγή: Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

enasel_1
ΥΓΕΙΑ

ΕΝ.Α.ΕΛ: Δυο νέα προγράμματα δίνουν γνώση και φωνή στους ασθενείς για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους

famellos-haritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για Βορίδη: Μονόδρομος η σύσταση προανακριτικής

giannis_xatzitheodosiou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου κάνει… αγώνα (για την Περιφέρεια Αττικής)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 15:01
SMR
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος: Οι αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι πανάκριβοι, επικίνδυνοι και με ιστορικό αποτυχιών

gap_fyssas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου για Χρυσή Αυγή: Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

enasel_1
ΥΓΕΙΑ

ΕΝ.Α.ΕΛ: Δυο νέα προγράμματα δίνουν γνώση και φωνή στους ασθενείς για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους

1 / 3