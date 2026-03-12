search
MEGA: Το «MegaStories» επανέρχεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Tο νήμα της υπόθεσης των υποκλοπών, το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης, αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τις κλειστές πόρτες και τις ηχηρές σιωπές, που ακολούθησαν την πρόσφατη δικαστική απόφαση με την καταδίκη των τεσσάρων, ξετυλίγει στο «Mega Stories» η Δώρα Αναγνωστοπούλου, που θα προβληθεί νυχτιάτικα (00.40).

Μέσα από τις μαρτυρίες των προσώπων που βρέθηκαν στο επίκεντρο της υπόθεσης, η εκπομπή ανασυνθέτει το χρονικό των παρακολουθήσεων.

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης –τα δύο θύματα που άνοιξαν τον δρόμο για τη νομική και θεσμική διερεύνηση– περιγράφουν τη στιγμή, που διαπίστωσαν πως βρίσκονταν στο στόχαστρο της ΕΥΠ, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο παγιδεύτηκαν οι επικοινωνίες τους μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Στην καθοριστική συμβολή της ερευνητικής δημοσιογραφίας αναφέρεται η Ελίζα Τριανταφύλλου (Inside Story). Η δημοσιογράφος που πρώτη, τον Ιανουάριο του 2022, τεκμηρίωσε τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα, εξηγεί πώς η μεθοδική έρευνα ανέδειξε τις πραγματικές διαστάσεις ενός σκανδάλου που, αρχικά, αντιμετωπίστηκε ως μεμονωμένο περιστατικό.

Τη θεσμική διάσταση της υπόθεσης φωτίζει ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος. Με τον ρόλο του ως εγγυητή του απορρήτου των επικοινωνιών, αναλύει τις ασφυκτικές πιέσεις που αναπτύχθηκαν, τις στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και τις επιθέσεις που αντιμετώπισε, ενόσω επιχειρούσε να επιτελέσει το ελεγκτικό του έργο σε ένα ευρωπαϊκό κράτος.

Το νομικό παράδοξο της εξέλιξης του σκανδάλου αναλύει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, νομικός παραστάτης θυμάτων. Η συζήτηση επικεντρώνεται στο πώς η δικαστική διερεύνηση κατέληξε στην παραπομπή μόλις τεσσάρων ιδιωτών, παρά τα στοιχεία που υποδείκνυαν το κοινό κέντρο λειτουργίας του Predator με τις κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η δικαστική αυλαία μπορεί να έπεσε για κάποιους, όμως τα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Η έρευνα του MEGA Stories αναδεικνύει τη μεγαλύτερη αντίφαση του σκανδάλου: Η συντριπτική πλειοψηφία των 87 θυμάτων, κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης και του στρατού, επέλεξε τον δρόμο της αδράνειας αντί της προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

