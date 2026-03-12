La Stampa: Η Ιταλική Ομοσπονδία Τένις-Πάντελ πίσω από  την εξαγορά της

Η εύρωστη Ιταλική Ομοσπονδία Τένις- Πάντελ (από το 2024 αριθμεί πάνω από ένα εκατ. μέλη κυρίως λόγω της «έκρηξης» του πάντελ) βρίσκεται, όπως κυκλοφορεί στον ιταλικό Τύπο, πίσω από την υπόθεση εξαγοράς της εφημερίδα La Stampa από τον όμιλο GEDI, συμμετέχοντας σε κοινοπραξία του Ομίλου SΑΕ (Sapere Aude Editori) του επιχειρηματία- εκδότη Αλμπερτο Λεονάρντις με τις έξι εφημερίδες- έντυπες και ψηφιακές-( La Provincia Pavese, Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio και La Nuova Ferrara ).

Η είδηση, ως φήμη αρχικά, είχε κυκλοφορήσει στις αρχές του έτους, από τον δημοσιογραφικό όμιλο La Moneta. Αλλά όταν την περασμένη εβδομάδα η FITP, με αφορμή την αναβάθμιση της ιστοσελίδας Sport e Finanza, με ειδησεογραφία εστιασμένη στις οικονομικές, χρηματοοικονομικές και διοικητικές πτυχές της ιταλικής και διεθνούς αθλητικής βιομηχανίας, έκανε γνωστό ότι δεσμεύτηκε να συνεισφέρει με πέντε εκατ. ευρώ, προκειμένου να συμπληρωθεί το συνολικό τίμημα (κάπου μεταξύ 40 και 50 εκατ. ευρώ) για την εξαγορά της εφημερίδας του Τορίνο από το Gruppo SEA, οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν. Και ακολούθησαν σχετικές ανακοινώσεις μέσα δημοσιεύσεις ακόμα και αναρτήσεις στα σόσιαλ μίντια.

Ο ιταλικός Τύπος σημειώνει πως δεν πρόκειται για μια απλή πώληση εφημερίδας. Κάτω από τον διάσημο τίτλο αναπτύσσονται ψηφιακές δραστηριότητες, εκτυπωτική μονάδα, διαφημιστικό δίκτυο για τις κατά τόπους διαφημίσεις και δομές υποστήριξης του δημοσιογραφικού δυναμικού και όλα αυτά καθιστούν την La Stampa «ένα στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο».

Η εξαγορά στο μεταξύ έχει πυροδοτήσει ανησυχίες, πρωτίστως στο εσωτερικό της εφημερίδας και ήδη «φωνές» της ζητούν να μάθουν το στρατηγικό και επιχειρηματικό πλάνο και το εκδοτικό πρόγραμμα των νέων ιδιοκτητών.

Εκείνο που έχει προκαλέσει εντύπωση ήταν η συμμετοχή της FITP στις διαπραγματεύσεις . Δημοσιεύματα στον ιταλικό Τύπο περιγράφουν την τάση- που τείνει να εξελιχθεί σε ρεύμα- αθλητικοί οργανισμοί να εξελίσσονται σε οργανισμούς με επιχειρηματική δραστηριότητα και να συνυπάρχουν με άλλες δυνάμεις (πολιτικές, οικονομικές) γύρω από τα μεγάλα Mέσα Eνημέρωσης της χώρας. Λέγεται μάλιστα πως «στο Τορίνο, όταν κινείται η La Stampa, η πολιτική δεν μένει ποτέ έξω από την πόρτα».

Έχει επίσης ενδιαφέρον, όπως επισημαίνεται από την Coriere dela Serra, ότι ένας δημοσιογραφικός εκδοτικός οργανισμός επικεντρωμένος στις τοπικές ειδήσεις, με την απόκτηση της La Stampa, περνάει σε άλλη… πίστα, εκείνη του Τύπου εθνικής κυκλοφορίας.

Με δεδομένο ότι και στον ιταλικό Τύπο το «τοπίο» έχει υποστεί πολλές μεταμορφώσεις τα τελευταία χρόνια, εκτιμάται από αναλυτές πως η εξαγορά θα ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ εφημερίδων και με τις τοπικές κοινωνίες και μένει να φανεί στην πορεία αν το μοντέλο αυτό θα μπορέσει να λειτουργήσει και στην περίπτωση μιας μεγάλης, εθνικής κυκλοφορίας, εφημερίδας, όπως η La Stampa.

