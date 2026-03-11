Eurovision 2026: Παρουσιάστηκε το videoclip του τραγουδιού «Ferto» του Akylas

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αποκαλύφθηκε το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto», με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
Η παρουσίαση έγινε μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε είδον», με οικοδεσπότες τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.
Τη σκηνοθεσία του κλιπ υπογράφει ο Jim Georgantis, ο οποίος είχε επιμεληθεί την εμφάνιση του καλλιτέχνη και στο «Sing for Greece». Τη μουσική του «Ferto» συνέθεσαν οι Akylas, papatanice και TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν ο Ορφέας Νόνης και ο ίδιος ο καλλιτέχνης.
Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision, θα φιλοξενηθεί στο εμβληματικό Wiener Stadthalle της Αυστρίας από τις 12 έως τις 16 Μαΐου. Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στο πρώτο μισό του α’ ημιτελικού στις 12 Μαΐου, ενώ η Κύπρος με την Antigoni Baxton και το τραγούδι «Jalla», θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό του β’ ημιτελικού στις 14 Μαΐου.
Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.
Δείτε το videoclip του Akylas:
Διαβάστε επίσης:
Χρήστος Φερεντίνος για τη διαφήμιση των Jumbo με την Κατερίνα Καραβάτου: Ρόλους κάνουμε και τίποτα άλλο
Στίβεν Κόλμπερτ: «Αγαπημένο εθνικό θησαυρό» τον αποκάλεσε ο Τζον Λίθγκοου και του αφιέρωσε ποίημα
Ο Alpha είχε την υψηλότερη τηλεθέαση από όλα τα κανάλια εθνικής εμβέλειας τη Δευτέρα (9/3)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.