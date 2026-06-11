Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Έκκληση της Ελλάδας για αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πραγματοποίησε συζήτηση υψηλού επιπέδου με αντικείμενο την προώθηση πολιτικών λύσεων στη Μέση Ανατολή, εν μέσω συνεχιζόμενων συγκρούσεων, ανθρωπιστικών κρίσεων και ανησυχιών για την περιφερειακή σταθερότητα.

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι η επιμονή των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για «αξιόπιστες πολιτικές λύσεις μέσω διαλόγου, διαμεσολάβησης και διπλωματίας», προειδοποιώντας ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις, οι ανθρωπιστικές κρίσεις και οι περιφερειακές εντάσεις εξακολουθούν να προκαλούν «τεράστιο πόνο στους αμάχους» και να έχουν συνέπειες πέραν της περιοχής, μεταξύ άλλων στο εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα.

Στη δήλωση της η Μόνιμη Αντιπρόσωπος πρέσβυς Αγλαΐα Μπαλτά, επαναβεβαίωσε την ισχυρή στήριξη της στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και των περιφερειακών εταίρων για μείωση των εντάσεων και προώθηση λύσεων μέσω διαπραγματεύσεων. Η Αθήνα τόνισε ότι η αποτελεσματική διαμεσολάβηση απαιτεί «διαρκή πολιτική δέσμευση», περιφερειακή στήριξη και συντονισμένη διεθνή εμπλοκή.

Η Ελλάδα ανέφερε ότι το όραμα της για τη Μέση Ανατολή εδράζεται στην «ειρηνική συνύπαρξη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την περιφερειακή συνεργασία», απαλλαγμένο από την τρομοκρατία και την απειλή των πυρηνικών όπλων. Αναφερόμενη στο Ιράν, σημείωσε ότι «η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην ασάφεια» και ζήτησε διαφάνεια και «διαρκή, επαληθεύσιμη συνεργασία» με τον ΔΟΑΕ.

Σε ό,τι αφορά το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, η Ελλάδα επανέλαβε τη στήριξη της στη λύση των δύο κρατών, λέγοντας ότι το Ισραήλ και «ένα κυρίαρχο, βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος» πρέπει να μπορέσουν επιτέλους να ζήσουν δίπλα-δίπλα «με ειρήνη, ασφάλεια και αμοιβαία αναγνώριση». Πρόσθεσε ότι η Γάζα δεν πρέπει ποτέ ξανά να λειτουργήσει ως «πλατφόρμα τρομοκρατίας», μεταξύ άλλων από τη Χαμάς, ενώ η επέκταση των εποικισμών και η βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη «είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

Αναφορικά με τον Λίβανο, η Ελλάδα σημείωσε ότι η χώρα πρέπει να απαλλαγεί πλήρως από την αποσταθεροποιητική απειλή που συνιστούν η Χεζμπολάχ και άλλοι μη κρατικοί ένοπλοι δρώντες, ενώ το Ισραήλ πρέπει να απέχει από περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις και εδαφικές εισβολές στο λιβανικό έδαφος. Για τη Συρία, ανέφερε ότι η σταθερότητα μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από «μια πραγματικά συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία», σύμφωνα με το Ψήφισμα 2254, με διατήρηση της ενότητας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Κλείνοντας, η Ελλάδα τόνισε ότι «η διαμεσολάβηση και ο διάλογος παραμένουν οι μόνοι δρόμοι για την επίτευξη βιώσιμων πολιτικών λύσεων», προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες πρέπει να βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σημείωσε ότι «είναι καιρός να διερευνηθεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας για τον Κόλπο, βασισμένη στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, στη μη ανάμειξη στις εσωτερικές τους υποθέσεις και στην ενισχυμένη πολυμερή συνεργασία»

Οι Mόνιμοι Αντιπρόσωποι των χωρών στην πλειονότητα τους καταδίκασαν ευρέως τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε όλη την περιοχή ως παραβιάσεις της κυριαρχίας των χωρών αυτών, ενώ ορισμένοι κατέθεσαν προτάσεις για λύσεις.

«Ο διάλογος μεταξύ πολιτισμών δεν μπορεί ποτέ να περιλαμβάνει την καταστροφή ενός πολιτισμού», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, η χώρα του οποίου ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου για τον Ιούνιο.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος του Κατάρ ‘Αλια Αχμέτ Σαΐφ Αλ-Θάνι, ανέφερε ότι «οποιαδήποτε απόπειρα κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ ή οποιοσδήποτε νομικός χαρακτηρισμός που θα περιόριζε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο».

«Είναι καιρός να περιοριστεί η αποικιακή όρεξη του Ισραήλ», μεταξύ άλλων στον Λίβανο και τη Συρία, δήλωσε ο Μόνιμος Παρατηρητής της Παλαιστίνης, Ριάντ Μανσούρ.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν Αμίρ Ιραβανί δήλωσε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ «θα πρέπει να απέχει από τις επαναλαμβανόμενες απειλές του κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της νέας απειλής χρήσης βίας που διατύπωσε σήμερα».

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