Φάμελλος για στήριξη σε Τσίπρα: Είναι το μοναδικό σενάριο συνέχειας του ΣΥΡΙΖΑ- Κοινή συνεδρίαση Οργανωτικού με Νομαρχιακές

Την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, υπερασπίστηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας σε κοινή συνεδρίαση του Οργανωτικού Γραφείου με τους συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών του κόμματος.

Μεταξύ άλλων ανέφερε πως «αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, να τη στηρίξουμε, γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση». Διεμήνυσε πως η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα από την ευρύτερη προοδευτική παράταξη: «Αυτό είναι και το μοναδικό σενάριο συνέχειας. Μόνο με μία μεγάλη δυνατή προοδευτική παράταξη μπορούμε να έχουμε συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης ΣΥΡΙΖΑ».

Αναλυτικά η τοποθέτησή του: «Με την απόφαση της ΚΕ απευθυνόμαστε πρώτα από όλα στους πολίτες και στο αίτημά τους για ανατροπή της κυβέρνησης και για την πολιτική αλλαγή. Αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, να τη στηρίξουμε, γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση.

Η στρατηγική της ενότητας είναι πάγια, σταθερή και δημόσια τοποθέτησή μου. Χτίζουμε “γέφυρα στο μέλλον” και συμμετέχουμε στην προοδευτική συζήτηση για το πρόγραμμα και την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Τώρα οι πολίτες έχουν από εμάς ξεκάθαρη θέση. Ξέρουν ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί”. Και ταυτόχρονα εργαζόμαστε για ευρύτερη σύγκλιση. Γιατί ξέρουμε καλά τι απαιτείται για να πέσει ο Μητσοτάκης και έχουμε αποφασίσει να εργαστούμε για αυτό.

Αυτό είναι και το μοναδικό σενάριο συνέχειας. Μόνο με μία μεγάλη δυνατή προοδευτική παράταξη μπορούμε να έχουμε συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει και η κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Αυτή είναι και η δική μου δέσμευση, η δική μου υποχρέωση. Έτσι οι κοινωνικοί δίαυλοι είναι ανοιχτοί, το αντίθετο από τη διάλυση. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στα ανυπόστατα σενάρια διάλυσης. Με τις αυτόνομες λογικές, εκλογικής καθόδου, θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα.

Η ενότητα είναι η ταυτότητα μας, αυτό ζητάμε ως στάση ζωής από τους προοδευτικούς πολίτες, αυτό κάνουμε με την απόφασή μας. Με την απόφαση της ΚΕ συμμετέχουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Απαντάμε στους πολίτες ότι παίρνουμε τις αποφάσεις που ζητούν για το κοινωνικό και όχι για το κομματικό συμφέρον».

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