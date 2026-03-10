Στίβεν Κόλμπερτ: «Αγαπημένο εθνικό θησαυρό» τον αποκάλεσε ο Τζον Λίθγκοου και του αφιέρωσε ποίημα

Σε δύο μήνες και δέκα ημέρες -για την ακρίβεια στις 21 Μαΐου- θα βγει στον αέρα η τελευταία εκπομπή του δημοφιλέστατου βραδινού τοκ σόου «The Late Show» με τον Στίβεν Κόλμπερτ στο CBS.

Χθες τη νύχτα (ξημερώματα Τρίτης για την Ελλάδα) ο διακεκριμένος ηθοποιός και ποιητής Τζον Λίθγκοου, καλεσμένος του Κόλμπερτ, με τον τρόπο του υπογράμμισε το «κενό» που θα δημιουργηθεί με τους οριστικούς τίτλους τέλους του προγράμματος και της συνεργασίας του πολυτάλαντου παρουσιαστή με το τηλεοπτικό δίκτυο που τελευταίως «δοκιμάστηκε».

Ο Τζον Λίθγκοου ετοίμασε και διάβασε ποίημα -με σατιρικές πινελιές για τον παρουσιαστή, αλλά και «μπηχτές» για το δίκτυο- αφιερωμένο στον Κόλμπερτ με τίτλο «Ο παντοδύναμος Κόλμπερτ» («The Mighty Colbert»).

«Έφτασε η ώρα/Όλοι να προετοιμαστούμε/Για την θλιβερή αποχώρηση του Στίβεν Κόλμπερτ/Πώς θα αντέξουμε το τεράστιο μαύρο κενό/Που αφήνει η απουσία της χαρούμενης ψυχής του/».

Ο Λίθγκοου στο ποίημα περιγράφει τις αρετές του Κόλμπερτ, λέει για την ιδιοφυία που «υπάρχει» ανάμεσα στα ανόμοια αυτιά του, και μερικούς στίχους πιο κάτω αναφέρει «γιατί λοιπόν σταματάει/γιατί πετιέται στα σκουπίδια τέτοια ευχαρίστηση/γιατί μένει εκτός “αέρα” αυτός ο αγαπημένος εθνικός θησαυρός;».

Η σειρά έκανε το ντεμπούτο της με τον Ντέιβιντ Λέτερμαν ως παρουσιαστή τον Αύγουστο του 1993. Ο Στίβεν Κόλμπερτ ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2015 και το τελευταίο επεισόδιο θα είναι την Πέμπτη 21 Μαΐου.

Ο Κόλμπερτ ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2025 ότι η εκπομπή καταργείται, και το CBS απέδωσε την απόφαση, όπως υποστήριξε, σε καθαρά οικονομικούς λόγους.

Για την ιστορία, πριν από την ανακοίνωση κατάργησης της εκπομπής, το CBS είχε διευθετήσει, με αμφιλεγόμενο τρόπο, την αγωγή που είχε καταθέσει ο πρόεδρος Τραμπ εναντίον του δικτύου και του κορυφαίου ενημερωτικού του προγράμματος, «60 Minutes», με το ποσό των 16 εκατ. δολαρίων.

Εικάζεται ότι το δίκτυο το θεώρησε ένα μικρό τίμημα που έπρεπε να πληρώσει ενόψει της -τότε- επικείμενης συγχώνευσης της μητρικής του εταιρείας, Paramount Global, με τη Skydance, η οποία εξαρτιόταν από την έγκριση της FCC και του επικεφαλής της που είχε διοριστεί από τον Τραμπ.

Καθώς η συγχώνευση εξελισσόταν, ο Κόλμπερτ, στην εκπομπή του, είχε αναφερθεί στη συμφωνία, λέγοντας ότι υπάρχει μια «τεχνική ονομασία στους νομικούς κύκλους. Είναι: Μεγάλη δωροδοκία». Λίγο μετά, ενημερώθηκε από τον μάνατζερ του ότι η τρέχουσα σεζόν του «The Late Show» θα είναι η τελευταία.

