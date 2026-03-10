Washington Post: Η κρίση με τις αθρόες απολύσεις αποτελεί… ευκαιρία για άλλα ΜΜΕ – Περιζήτητοι οι απολυμένοι δημοσιογράφοι της

Καθώς η εμβληματική εφημερίδα, εκ των ιστορικότερων των ΗΠΑ, με επιχειρηματικές επιλογές και μεθοδεύσεις του ιδιοκτήτης, κινείται σε αχαρτογράφητα νερά έπειτα και από τις αθρόες απολύσεις δημοσιογράφων της πριν από έναν μήνα, άλλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί ενισχύονται με προσλήψεις από την «δεξαμενή» απολυμένων της Washington Post.

Το ESPN έσπευσε να προσλάβει έξι δημοσιογράφους οι οποίοι έως τις αρχές Φεβρουαρίου εργάζονταν στο αθλητικό τμήμα της Post, το οποίο ήταν από τα «δυνατά χαρτιά» της εφημερίδας και στην δημοσιογραφική πιάτσα των ΗΠΑ χαρακτηριζόταν «κόσμημα». Το αθλητικό της WaPo σχεδόν εξαρθρώθηκε και ήταν ένα από τα αρκετά της Post που πλήρωσαν το βαρύ τίμημα των επιλογών του Τζεφ Μπέζος.

«Η προσθήκη αυτών των έξι εξαιρετικών δημοσιογράφων και η φήμη της Washington Post θα ενισχύσουν την ομάδα του ESPN που έτσι κι αλλιώς πρωτοπορεί» είπε ο πρόεδρος του ESPN, Τζίμι Πιτάρο, σημειώνοντας ότι «θα προσφέρουν συλλογικά περισσότερα από 100 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο αλλά και διακρίσεις».

Άλλα Μέσα Ενημέρωσης έχουν αυξήσει την κάλυψη θεμάτων που προέρχονται από την Ουάσιγκτον. Σε έρευνα του Nieman Lab ο διευθύνων σύμβουλος του City Cast ένας ειδησεογραφικός οργανισμός που ειδικεύεται σε τοπικά νέα (με podcast και newsletters) από τουλάχιστον 13 πόλεις των ΗΠΑ (Σικάγο, Ντένβερ, Λας Βέγκας, Ουάσιγκτον, Φιλαδέλεια, Όστιν, Νάσβιλ, Σιάτλ κλπ), Ντέιβιντ Πλοτζ, στάθμισε πως μέχρι και πριν από έξι μήνες «η Post ήταν η «μάνα γη» του 75% των τοπικών ειδήσεων». O City Cast σχεδιάζει να προσλάβει τουλάχιστον τέσσερις ρεπορτερ της WaPo για να επεκτείνει την κάλυψη του στην Ουάσιγκτον. Έχει ήδη προσλάβει μια δημοσιογράφο. Αλλά δεν είναι μόνον ο City Cast. Και άλλα αμερικανικά ΜΜΕ, ψηφιακά και παραδοσιακά, σχεδιάζουν να αυξήσουν την θεματολογία τους από την Ουάσιγκτον ή και άλλες πόλεις.

Ο Axios για παράδειγμα θα δώσει ακόμα περισσότερη έμφαση στην κάλυψη της επικαιρότητας από την Ουάσιγκτον και η εφημερίδα The Banner της Βαλτιμόρης θα επιταχύνει την ανάπτυξη της στην κομητεία Πρινς Τζόρτζ – η δεύτερη πυκνοκατοικημένη στο Μέριλαντ – και προσθέτει αθλητικό περιεχόμενο από την Ουάσιγκτον με αθλητικογράφους της Washigton Post. Επίσης το The 51st, ένα νεοφυές σάιτ από την περιοχή Κολούμπια με ποσταρισμα στο Χ ενημέρωσε ότι αύξησε τις συνδρομές του σχεδόν αμέσως μετά από τότε που ο Τζεφ Μπέζος «ξεκοίλιασε» την Washington Post.

