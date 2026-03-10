ΑΝΤ1: Πάνε Netflix οι σειρές «Παιχνίδια εκδίκησης» και «Γιατί ρε πατέρα» – Αναδεικνύεται η δυναμική του περιεχομένου του Ομίλου

Οι δύο δημοφιλείς σειρές του Ομίλου ΑΝΤ1, «Παιχνίδια εκδίκησης» και «Γιατί ρε πατέρα», έρχονται να προστεθούν στον κατάλογο με τις ελληνικές προτάσεις οπτικοακουστικού περιεχομένου του πολυμεσικού οργανισμού με το διεθνές αποτύπωμα στην πρωτοπόρου συνδρομητική υπηρεσία streaming, το οποίο ενισχύεται περισσότερο αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τη δυναμική του υλικού μυθοπλασίας που δημιουργεί σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.

Η αρχή γίνεται για τους συνδρομητές σε Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τoν πρώτο κύκλο (20 επεισόδια) της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης» από τις 15 Μάρτιου. Ένα ερωτικό δράμα με έντονα συναισθηματικά φορτισμένη πλοκή, ανατροπές και χαρακτήρες που κινούνται στα όρια του πάθους και της σύγκρουσης.

Τον Ιούλιο, στο Netflix, Ελλάδας και Κύπρου, θα «ανέβει» επίσης η απρόβλεπτη κωμωδία «Γιατί Ρε Πατέρα;» που ξεχωρίζει για το χιούμορ, τις εκρηκτικές ατάκες και τις συνεχείς ανατροπές, που αγγίζουν το σύγχρονο κοινό.

Εν τω μεταξύ και οι δύο σειρές θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα και στο ANT1+.

Στα «Παιχνίδια εκδίκησης» πρωταγωνιστούν οι Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Ευγενία Λάβδα, Δάφνη Αλεξάντερ, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ράσμη Τσόπελα, Ορφέας Φερεντίνος, Ζωή Μαρουλάκη, Δημήτρης Λούσκος.

Το σενάριο είναι του Γιάννη Σκαραγκά και η σκηνοθεσία του Αλέκου Κυράνη με σκηνοθέτη τον Χρήστο Ζαχαράκη και την Κωνσταντίνα Γιαχαλη στους διαλόγους.

Στη σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» παίζουν οι Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης. Το σενάριο είναι του Αντώνη Ανδρή και η σκηνοθεσία του Γιάννη Παπαδάκου.

Οι δύο νέες προσθήκες έρχονται να πλαισιώσουν την ήδη ισχυρή παρουσία ελληνικού περιεχομένου του ΑΝΤ1 στο Netflix δίπλα στα επιτυχημένα σίριαλ «Σέρρες», «Σέρρες 2», «Σώσε Με», «Ζωή» και «Είμαι η Τζο», τα οποία έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού.

