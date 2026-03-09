Επταήμερο στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha με την διπλή πρωτιά του Σαββατοκύριακου (7,8/3)

Η «δίδυμη» συνήθεια αφενός των καναλιών στα προγράμματα τους και αφετέρου των τηλεθεατών στις επιλογές του προσφερόμενου στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, διαφορετικού από τις καθημερινές, περιεχομένου, αποτυπώθηκε και στις επιδόσεις των σταθμών αλλά και στην αύξηση της δυναμικής που παρουσίασαν- ως συνήθως στη διάρκεια του γουίκεντ- οι άλλες προσφερόμενες επιλογές ψυχαγωγίας μέσω της τηλεόρασης.

Το Σάββατο το συνολικό μερίδιο των καναλιών πανελλαδικής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 73,3% από 75% που ήταν την Παρασκευή (και 78,5% την προηγούμενη Πέμπτη) και κατέβηκε στο 70,8% την Κυριακή.

Πρώτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα σε επίπεδο σταθμού και τις δύο ημέρες του Σαββατοκύριακου ήταν εκείνο του Alpha αλλά με επίδοση τουλάχιστον κατά τρείς ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τις καθημερινές.

Κάτι ανάλογο συνέβη και στο Mega. Η δυναμική του από 12,5% και 23,5% που κυμάνθηκε τις καθημερινές έπεσε στο 10,8% και στο 9% το Σάββατο και την Κυριακή αντιστοίχως.

Δεύτερο στις επιλογές των τηλεθεατών στη διάρκεια του ΣΚ ήταν το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Το Mega ήταν τρίτο το Σάββατο και τέταρτο την Κυριακή.

Στα αξιοπρόσεκτα του Σαββατοκύριακου η ανεβασμένη και σταθερή επίδοση του ΕΡΤNews και η άνοδος του Open που όμως δεν είχε συνέχεια την Κυριακή.

