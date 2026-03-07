search
Διακόπηκε η ζωντανή σύνδεση του OPEN με το συνεργείο της Βηρυτού μετά από ένταση με περαστικούς (Video)

07.03.2026 17:10
open biritos (1) (1)

Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα έντονη στιγμή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής 7 Μαρτίου στον «αέρα» του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του OPEN, όταν η απευθείας σύνδεση από τη Βηρυτό διακόπηκε αιφνιδιαστικά.

Το τηλεοπτικό συνεργείο του σταθμού, με τη δημοσιογράφο Μαρία Καρχιλάκη, βρέθηκε στο επίκεντρο έντασης κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.

Η δημοσιογράφος βρισκόταν σε σύνδεση με το στούντιο της Αθήνας και συνομιλούσε με την Εύα Αντωνοπούλου, μεταφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις από την περιοχή. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της μετάδοσης είχε επισημάνει ότι η παρουσία των δημοσιογράφων δεν είχε γίνει δεκτή με ιδιαίτερη διάθεση από κάποιους ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο.

Λίγο αργότερα, ενώ η ίδια συνέχιζε να περιγράφει την κατάσταση που επικρατούσε, ένας άνδρας εμφανίστηκε εμφανώς εκνευρισμένος και πλησίασε προς το σημείο όπου βρισκόταν το συνεργείο. Η ένταση κορυφώθηκε όταν στάθηκε μπροστά στην κάμερα, βάζοντας το χέρι του στον φακό και φωνάζοντας, διακόπτοντας ουσιαστικά τη ζωντανή μετάδοση.

«Έχουμε ένα πρόβλημα, δεν θέλουν οι άνθρωποι να είμαστε εδώ», πρόλαβε να πει η Μαρία Καρχιλάκη στη ζωντανή σύνδεση, την ώρα που τα χέρια του άντρα έκλειναν βίαια την κάμερα και η εικόνα χάθηκε.

Η σύνδεση κόπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με το στούντιο της Αθήνας να παρακολουθεί με αγωνία την εξέλιξη. Η Εύα Αντωνοπούλου, εμφανώς ανήσυχη, πήρε τον λόγο για να καθησυχάσει το κοινό.

«Ελπίζουμε να μην κινδυνεύσουν οι συνάδελφοι, τους αφήνουμε να πάνε σε ένα ασφαλές σημείο», ανέφερε από το στούντιο της Αθήνας η Εύα Αντωνοπούλου, προχωρώντας στο ρεπορτάζ.

