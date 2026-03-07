Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εφιαλτική η νύχτα στην Τεχεράνη, σκληρές μάχες ισραηλινών με Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνει ο Τραμπ, όλες οι εξελίξεις

Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μία εβδομάδα μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, με την ένταση να επεκτείνεται και στον Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στον ΟΗΕ, τουλάχιστον 1.332 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από το περασμένο Σάββατο, ενώ συνεχίζονται οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το NBC, μεταδίδει πως ο αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει -σε ιδιωτικές συζητήσεις- σοβαρό ενδιαφέρον για την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος του Ιράν. Το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλείται πληροφόρηση από δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, έναν πρώην αξιωματούχο των ΗΠΑ και ακόμη ένα πρόσωπο που έχει γνώση των συνομιλιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Τραμπ και το περιβάλλον του δεν εξετάζουν μεγάλης κλίμακας χερσαία εισβολή. Κάνουν λόγο για μικρή ομάδα αμερικανικών στρατευμάτων που θα χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς.

Οι πηγές ανέφεραν ότι αυτό έγινε, ενώ ο πρόεδρος σκιαγραφούσε το όραμά του για ένα μεταπολεμικό Ιράν, όπου ένα νέο ιρανικό καθεστώς συνεργάζεται με τις ΗΠΑ στην παραγωγή πετρελαίου με παρόμοιο τρόπο όπως οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα.

Στην πρώτη αντίδραση η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι η ιστορία «βασίζεται σε υποθέσεις από ανώνυμες πηγές που δεν ανήκουν στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου και σαφώς δεν έχουν ενσωματωθεί σε αυτές τις συζητήσεις».

Κλιμάκωση των επιθέσεων σε Ιράν και Ισραήλ

Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν στην Τεχεράνη, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα κύματα αεροπορικών επιδρομών.

This footage, recorded minutes ago, shows the destruction of the building belonging to the municipality of District 16 in the Naziabad neighborhood of Tehran, the capital city of Iran, as a result of an airstrike conducted by the Israeli Air Force.#OperationEpicFury… pic.twitter.com/oowBckvrJh — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 7, 2026

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μέσα σε μία ημέρα επλήγησαν περισσότεροι από 400 στόχοι στο Ιράν, ανάμεσά τους:

εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων

εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones

στρατιωτικές υποδομές

Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε την 23η φάση πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι τα αμυντικά συστήματα αναχαίτιζαν πυραύλους που εκτοξεύονταν από το ιρανικό έδαφος.

Ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει τους πολίτες για πολλαπλά κύματα επιθέσεων το βράδυ της Παρασκευής, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Πλήγματα στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης

Αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την ιρανική πρωτεύουσα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο εντοπίστηκε γεωγραφικά από το CNN έδειχνε το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης να φλέγεται μετά τις επιθέσεις.

Mehrabad International Airport.



Possible strikes on fuel storage and at least one plane might be on fire (pic 2). https://t.co/gSuzBaiaOd pic.twitter.com/O84LX561ad — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 6, 2026

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και ορατός καπνός στα ανατολικά και δυτικά τμήματα της Τεχεράνης.

IDF: Πλήξαμε βασικές στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας έπληξαν «βασικές στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος» στην Τεχεράνη και το κεντρικό Ιράν.

❌ موج دیگری از حملات در تهران تکمیل شد.

در چارچوب این حملات، جنگنده‌های نیروی هوایی حدود ۲۳۰ مهمات را به سوی چندین سایت نظامی رژیم پرتاب کردند، از جمله:



❌ دانشگاه نظامی مرکزی سپاه پاسداران («امام حسین») که به‌عنوان یک دارایی اضطراری و محل تجمع نیروهای سپاه پاسداران در چارچوب… pic.twitter.com/ddkjF2hYcg — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 7, 2026

Οι στόχοι περιλάμβαναν το στρατιωτικό πανεπιστήμιο Ιμάμ Χοσεΐν του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην ιρανική πρωτεύουσα, το οποίο, όπως ανέφερε, «χρησιμοποιούνταν για εκπαίδευση αξιωματικών του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης και για χώρο συγκέντρωσης».

Οι IDF ανέφεραν ακόμα σε ανάρτηση στο X ότι στόχευσαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων και υπόγειες υποδομές, καθώς και σημεία εκτόξευσης πυραύλων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν.

Ισραηλινό πλήγμα σε δυνάμεις του ΟΗΕ στον Λίβανο

Η ένταση επεκτάθηκε και στον Λίβανο, όπου ισραηλινή επίθεση έπληξε θέση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNIFIL) στον νότο της χώρας.

Από το πλήγμα τραυματίστηκαν τρεις Γκανέζοι στρατιώτες.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε «κέντρο διοίκησης του Ιράν» στη συνοικία Νταχίγιε της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ απάντησε εκτοξεύοντας ρουκέτες σε δύο περιοχές στο βόρειο Ισραήλ.

Μαζικός εκτοπισμός στον Λίβανο

Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει μαζική ανθρωπιστική κρίση.

Σύμφωνα με οργανώσεις προσφύγων:

περίπου 300.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν σε λιγότερο από 100 ώρες

συνολικά σχεδόν 500.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

Στη Βηρυτό, σχολεία έχουν μετατραπεί σε καταφύγια, για να φιλοξενήσουν οικογένειες που εγκαταλείπουν τις εστίες τους.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι από τις ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί 217 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί 798.

Σφοδρή ανταλλαγή πυρών με μαχητές της Χεζμπολάχ

Ισραηλινοί στρατιώτες επιχείρησαν, το βράδυ της Παρασκευής, να αναπτυχθούν στην περιφέρεια Μπααλμπέκ του ανατολικού Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων. Ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι απώθησαν τους ισραηλινούς στρατιώτες, όπως ανακοίνωσε το σιιτικό κίνημα – το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν.

Pro Hezbollah channels are reporting a clash between Hezbollah and the Israel Defense Forces (IDF) in a number of towns in the Beqaa Valley in Northeast Lebanon. Reporting indicates that the IDF conducted a helicopter insertion and after advancing someways met heavy enemy fire… pic.twitter.com/Pq1u8Klf0e — OSINTdefender (@sentdefender) March 7, 2026

Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη βαθύτερη στο λιβανικό έδαφος επιχείρηση ισραηλινών στρατιωτών από τον Νοέμβριο του 2024, όταν κομάντος είχαν συλλάβει τον αξιωματούχο της Χεζμπολάχ Ιμάντ Αμχάζ στην πόλη Μπατρούν του βορείου Λιβάνου.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, οι μάχες ξέσπασαν στη Νάμπι Σιτ της Μπααλμπέκ, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Το σιιτικό κίνημα ανακοίνωσε πως μαχητές της αντιλήφθηκαν τη διείσδυση «τεσσάρων ελικοπτέρων» του ισραηλινού στρατού από την πλευρά των συριακών συνόρων. Μόλις προσγειώθηκαν, ομάδα μαχητών της Χεζμπολάχ ενεπλάκη σε μάχη με τους ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στο νεκροταφείο του Νάμπι Σιτ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν αφότου αποκαλύφθηκαν οι εχθρικές δυνάμεις», ανέφερε η Χεζμπολάχ, που ισχυρίστηκε ότι ακολούθησε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών προτού οι εισβολείς αναγκαστούν να αποχωρήσουν.

Το Νάμπι Σιτ αποτέλεσε στόχο τουλάχιστον 13 ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών χθες Παρασκευή, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων. Τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

«Στον πυθμένα του ωκεανού 32 ιρανικά πλοία»

Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ ενισχύεται δραματικά, καθώς η Ουάσιγκτον στέλνει και τρίτο αεροπλανοφόρο στο θέατρο των επιχειρήσεων.

Το USS George H.W. Bush αναμένεται να αναπτυχθεί σύντομα στην Ανατολική Μεσόγειο, την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει πως ο στρατός, το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί.

The U.S. Navy is preparing to deploy a third carrier strike group to the Middle East near Iran in the coming weeks, according to a report by Fox News, with the USS George H. W. Bush (CVN-77) and her Carrier Strike Group having now completing their Composite Training Unit Exercise… pic.twitter.com/25DCfSE62G — OSINTdefender (@sentdefender) March 7, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε από το Οβάλ Γραφείο πως 32 ιρανικά πλοία βρίσκονται στον πυθμένα του ωκεανού, ενώ ιρανικά σκάφη όπως το Lavan και το Bushehr αναζήτησαν καταφύγιο στην Ινδία και τη Σρι Λάνκα μετά τη βύθιση της φρεγάτας Dena στις 4 Μαρτίου. Παρά τις προειδοποιήσεις του Mohammad Bagher Ghalibaf για «σφαγή» σε περίπτωση εισβολής κουρδικών ομάδων και τις προκλήσεις των Φρουρών της Επανάστασης στο Στενό του Χορμούζ, οι ΗΠΑ δείχνουν αποφασισμένες.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε μάλιστα πως δεν ανησυχεί για τις πληροφορίες περί ρωσικής βοήθειας προς το Ιράν, ενώ η Lockheed Martin τετραπλασιάζει την παραγωγή κρίσιμων πυρομαχικών.

Σκληρή στάση Τραμπ: «Άνευ όρων παράδοση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο αν υπάρξει «άνευ όρων παράδοση».

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα έγραψε:

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ».

Παράλληλα, δήλωσε στο CNN ότι δεν τον απασχολεί αν το Ιράν μετατραπεί σε δημοκρατία, αλλά επιθυμεί μια ηγεσία που θα συνεργάζεται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι οι αμερικανικοί στόχοι στον πόλεμο ενδέχεται να επιτευχθούν μέσα σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σοβαρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Προειδοποίησε ότι η κατάσταση «μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο» αν συνεχιστεί η στρατιωτική κλιμάκωση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προκαλούν τον Τραμπ

Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ προκειμένου να συνοδεύσουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αρχίσουν να συνοδεύουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ, εφόσον χρειαστεί, είχε δηλώσει ο Τραμπ την Τρίτη.

Λόγω του πολέμου έχουν ελαχιστοποιηθεί οι διελεύσεις πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, δήλωσε: «Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Στενό του Ορμούζ. Παρεμπιπτόντως, εμείς περιμένουμε την παρουσία τους, Συνιστούμε, προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση, να θυμηθούν οι Αμερικανοί τη φωτιά στο αμερικανικό υπερδεξαμενόπλοιο Bridgeton το 1987 και τα πετρελαιοφόρα που μπήκαν πρόσφατα στο στόχαστρο».

Και στο Ιράκ οι …φλόγες του πολέμου

Οι φλόγες του πολέμου εναντίον του Ιράν φαίνεται πως καταπίνουν και το Ιράκ, που τις τελευταίες ώρες μετατρέπεται σε κεντρικό πεδίο της σύγκρουσης με συνεχή πλήγματα σε στρατηγικές υποδομές, αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και πολιτικούς στόχους.

Η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα μετά τις συντονισμένες επιθέσεις από ιρανικά drones.

Iranian drones and rockets reportedly hit U.S. military's Victoria Base (Camp Victory) near Baghdad International Airport, triggering air defenses and causing fires. pic.twitter.com/7ONImmgnB4 — Clash Report (@clashreport) March 6, 2026

Στο νότιο Ιράκ, οι φλόγες τύλιξαν τις αποθήκες εξοπλισμού στο κοίτασμα πετρελαίου Narjisiya, νότια της Βασόρας, έπειτα από πλήγμα ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.

Βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο δείχνουν ομάδες πυροσβεστών να προσπαθούν να σβήσουν τις μεγάλες φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η εταιρεία Halliburton επιβεβαίωσε το περιστατικό, δηλώνοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι (ξένων πετρελαϊκών εταιρειών) είναι ασφαλείς.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε στο CNN: «Όλο το προσωπικό μας έχει ελεγχθεί και είναι ασφαλές. Αντιμετωπίζουμε ενεργά την κατάσταση σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές του Ιράκ, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες ασφαλείας και προστασίας».

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική βάση Victoria (Camp Victory) κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης δέχθηκε καταιγισμό από drones και ρουκέτες που αποδίδονται σε ιρακινές ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν, προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές και θέτοντας σε συναγερμό τα συστήματα αεράμυνας.

«Χτυπήθηκε» το ξενοδοχείο Erbil Arjaan by Rotana

Η ανασφάλεια επεκτείνεται και στο βόρειο Ιράκ, όπου drone χτύπησε το ξενοδοχείο Erbil Arjaan by Rotana στο Αρμπίλ, μια επίθεση που έρχεται να επιβεβαιώσει τις δραματικές προειδοποιήσεις της αμερικανικής πρεσβείας για στοχοποίηση χώρων όπου διαμένουν ξένοι υπήκοοι και επιχειρηματίες, ενώ επιθέσεις έχουν δεχθεί και άλλα ξενοδοχεία.

Another video after the drone attack targeting the Sky Towers residential project in Erbil.pic.twitter.com/ymo0L25tBq — Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) March 6, 2026

Οι επιθέσεις στο ιρακινό έδαφος αποτελούν το προοίμιο μιας ακόμα μεγαλύτερης κλιμάκωσης, καθώς η Ουάσιγκτον προαναγγέλλει για την πιο εκτεταμένη επιχείρηση βομβαρδισμών που έχει εξαπολύσει ποτέ.

INTERESTING: U.S. Treasury Secretary Scott Bessent on Iran:



Tonight will be our biggest bombing campaign.



We will do the most damage to the Iranian missile launchers and the factories that build the missiles. pic.twitter.com/zCYvaytdeC — Clash Report (@clashreport) March 6, 2026

Με τα αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1 να έχουν ήδη μετασταθμεύσει σε βρετανικές βάσεις και την Centcom να ανακοινώνει πλήγματα σε περισσότερους από 3.000 στόχους εντός του Ιράν, η περιοχή εισέρχεται σε μια φάση ολοκληρωτικού πολέμου, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι κάθε απάντησή της θα στρέφεται πλέον απευθείας κατά των αμερικανικών βάσεων και θεσμών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στο Άμπου Ντάμπι

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν σε διεθνή ΜΜΕ ότι αυτή την ώρα ( περίπου 08:30 ώρα Ελλάδας) ακούγονται εκρήξεις στο Άμπου Ντάμπι.

🇦🇪🇮🇷🚨 Footage from Abu Dhabi moments ago. Smoke can be seen rising. pic.twitter.com/PLzDCEgyo0 — TheWarPolitics (@TheWarPolitics0) March 7, 2026

Νωρίτερα σήμερα, οι Αρχές των ΗΑΕ απέστειλαν προειδοποιητικό μήνυμα στους πολίτες για «ενδεχόμενες πυραυλικές επιθέσεις», καλώντας τον κόσμο να αναζητήσει άμεσα καταφύγιο.

🚨 وزارة الدفاع الإماراتية: اعتراض صواريخ ومسيّرات قادمة من إيران والأصوات نتيجة عمليات التصدي. pic.twitter.com/j88u9fNwQd — Abu Dhabi | أبوظبي (@AbuDhabi) March 7, 2026

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δηλώνει ότι αυτή την ώρα η αεροπορική άμυνα αντιμετωπίζει απειλές από πυραύλους και drones από το Ιράν.

Οι ήχοι που ακούγονται σε διάφορα μέρη του εμιράτου οφείλονται στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων και drones, αναφέρει.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε και κατέστρεψε δύο ακόμη drones

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι δύο επιπλέον μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν.

Το ένα καταστράφηκε ανατολικά του Ριάντ, και ένα άλλο καταστράφηκε στην ερημική ζώνη της χώρας, «Empty Quarter», καθώς κατευθυνόταν προς το Shaybah, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Μέση Ανατολή.

Η σαουδαραβική αεράμυνα έχει εμπλακεί και καταστρέψει drones και βαλλιστικούς πυραύλους από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Αμερικανική πρεσβεία στο Κατάρ: «Παραμείνετε σε εγρήγορση»

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κατάρ δηλώνει ότι επεξεργάζεται επιπλέον επιλογές για να βοηθήσει τους Αμερικανούς να αναχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή.

Προέτρεψε τους πολίτες της να συνεχίσουν να παρακολουθούν τα email τους για επιπλέον πληροφορίες ή αλλαγές της τελευταίας στιγμής και να «παραμείνουν σε εγρήγορση».

There is no higher priority than the safety and security of American citizens for President Trump, Secretary of State Rubio, and the entire Department of State.



We are working on additional options to assist Americans to depart the Middle East. Please continue to check your… pic.twitter.com/95HR0RRhbU — U.S. Embassy in Qatar (@USEmbassyDoha) March 7, 2026

Πτήσεις εκκένωσης από τις αεροπορικές εταιρείες

Αεροπορικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή έχουν ξεκινήσει περιορισμένες πτήσεις για να βοηθήσουν τους ταξιδιώτες που είχαν εγκλωβιστεί, ενώ χιλιάδες είχαν ήδη αναχωρήσει από την περιοχή με πτήσεις εκκένωσης νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Η Emirates ανακοίνωσε ότι αναμένει πλήρη επιστροφή στο δίκτυό της τις επόμενες ημέρες, λειτουργώντας προς το παρόν με περιορισμένο πρόγραμμα. Την Παρασκευή μετέφερε περίπου 30.000 επιβάτες από το Ντουμπάι και προγραμματίζει άλλες 106 πτήσεις επιστροφής προς 83 προορισμούς το Σάββατο. Η Etihad επίσης ανακοίνωσε περιορισμένο πρόγραμμα από την Παρασκευή, με δρομολόγια από το Άμπου Ντάμπι προς σημαντικές πόλεις όπως η Ατλάντα, η Μπανγκόκ, το Χονγκ Κονγκ, το Λονδίνο, η Ναιρόμπι και η Νέα Υόρκη.

Κουβέιτ: Η Kuwait Airways θα πραγματοποιήσει πτήσεις για κατοίκους που επιθυμούν να επιστρέψουν στο Κουβέιτ μέσω χερσαίων διαδρομών στη Σαουδική Αραβία, εφόσον διαθέτουν σαουδαραβική βίζα διέλευσης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Κατάρ: Με τον εναέριο χώρο του Κατάρ ακόμη κλειστό, η Qatar Airways ανακοίνωσε ανθρωπιστικό διάδρομο από Ντόχα προς Λονδίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Ρώμη και Φρανκφούρτη, με προτεραιότητα σε επιβάτες με οικογένειες, ηλικιωμένους ή επείγουσες ιατρικές ανάγκες.

Ισραήλ: Η El Al θα ξεκινήσει τις εξωτερικές πτήσεις από την Κυριακή στις 8 π.μ., περιορίζοντας κάθε πτήση σε 70 επιβάτες και δίνοντας προτεραιότητα σε μη κατοίκους των οποίων οι πτήσεις ακυρώθηκαν. Οι πωλήσεις εισιτηρίων θα παραμείνουν κλειστές μέχρι να εξυπηρετηθούν όλοι οι επηρεαζόμενοι επιβάτες.

Μπαχρέιν: Οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπαχρέιν παραμένουν προσωρινά ανασταλμένες λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου. Οι δραστηριότητες θα επαναληφθούν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας.

Ομάν: Η British Airways πρόσθεσε περισσότερες αναχωρήσεις από τη Μουσκάτ προς το Λονδίνο Heathrow, με μία καθημερινή πτήση από Δευτέρα έως Πέμπτη την επόμενη εβδομάδα, για πελάτες με υπάρχουσα κράτηση στην Ομάν ή στα ΗΑΕ.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις αεροπορικές εταιρείες να προσαρμόζουν τα προγράμματά τους ανάλογα με την ασφάλεια του εναέριου χώρου και τις εξελίξεις στην περιοχή.

Επαναπατρίστηκαν 277 έλληνες

Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους.

Συγκεκριμένα:

46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

89 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της SKY express, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

Επιπλέον, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με δύο πτήσεις της Air Arabia.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται.

Ενεργειακός κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ Σαάντ αλ-Κάαμπι προειδοποίησε ότι ο πόλεμος μπορεί να «ρίξει τις οικονομίες του κόσμου», εάν επηρεαστούν οι ενεργειακές εξαγωγές του Κόλπου.

Όπως είπε, οι χώρες που εξάγουν ενέργεια ενδέχεται να αναγκαστούν να διακόψουν την παραγωγή μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Συνομιλία Πούτιν – Πεζεσκιάν

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές τους, ενώ ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ορισμένες χώρες έχουν ξεκινήσει προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ιράν επιδιώκει «διαρκή ειρήνη», αλλά θα υπερασπιστεί την «αξιοπρέπεια και κυριαρχία του».

Πλήγματα σε ναυτικές δυνάμεις και συλλήψεις στη Βρετανία

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έχουν βυθίσει περισσότερα από 30 ιρανικά πλοία από την έναρξη του πολέμου.

Την ίδια ώρα:

τέσσερις άνδρες με διασυνδέσεις με το Ιράν συνελήφθησαν στο Λονδίνο

η έρευνα αφορά πιθανή παρακολούθηση της εβραϊκής κοινότητας

«Υπαρξιακή απειλή» για το Ισραήλ

Σύμφωνα με ανταποκριτές στη Μέση Ανατολή, το Ιράν θεωρείται από το Ισραήλ υπαρξιακή απειλή εδώ και δεκαετίες.

Μεταξύ των Ισραηλινών Εβραίων φαίνεται να υπάρχει σχεδόν καθολική στήριξη σε στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης.

