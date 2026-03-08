Axios: Την αποστολή ειδικών δυνάμεσων στο Ιράν για την κατάσχεση πυρηνικών αποθεμάτων εξετάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Την αποστολή ειδικών δυνάμεων στο Ιράν για την κατάσχεση πυρηνικών αποθεμάτων από κοινού με το Ισραήλ εξετάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ, σύμφωνα με το Axios που επικαλείται τέσσερις πηγές.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, ο χρονικός ορίζοντας αυτής της κίνησης τοποθετείται σε μεταγενέστερο στάδιο του πολέμου.

«Η παρουσία αμερικανών στρατιωτών στο Ιράν για τον Ντόναλντ Τραμπ δεν σημαίνει το ίδιο με αυτό που τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ως χερσαία επιχείρηση», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Τα 450 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60% που διαθέτει η Τεχεράνη και που -σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ– μετατρέπονται σε πυρηνικό όπλο μέσα σε λίγες εβδομάδες είναι το κλειδί για την επίτευξη του στόχου «Ιράν χωρίς πυρηνικά», αλλά η όποια επέμβαση δεν θα συμβεί μέχρι να εξακριβωθεί ότι ο ιρανικός στρατός δεν συνιστά απειλή, διευκρινίζει το δημοσίευμα.

Η απάντηση Τραμπ σε δημοσιογράφους και η δήλωση Ρούμπιο

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One ότι η αποστολή χερσαίων στρατευμάτων είναι πιθανή αλλά μόνο «για πολύ καλό λόγο».

«Αν το κάναμε ποτέ αυτό, θα σήμαινε ότι οι Ιρανοί αποδεκατίστηκαν», είπε. Ερωτηθείς συγκεκριμένα αν στρατεύματα θα μπορούσαν να εισέλθουν για να ασφαλίσουν πυρηνικό υλικό, ο Τραμπ δεν το απέκλεισε. «Ίσως το κάνουμε αργότερα», απάντησε.

Σύμφωνα με αμερικανούς αναλυτές το καίριο ερώτημα είναι, «πού βρίσκεται το εμπλουτισμένο ουράνιο και πώς θα μεταφερθεί ή θα αραιωθεί επιτόπου».

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος βρίσκεται στις υπόγειες σήραγγες της πυρηνικής εγκατάστασης στο Ισφαχάν, ενώ το υπόλοιπο μοιράζεται μεταξύ Φορντό και Νατάνζ.

Τις πρώτες ημέρες του πολέμου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διεξήγαγαν επιθέσεις στη Νατάνζ και το Ισφαχάν, πιθανώς για να αποτρέψουν τη μεταφορά οποιουδήποτε υλικού.

Σύμφωνα με το Axios ότι στα σχέδια ίσως συμπεριληφθεί κατάληψη του νησιού Kharg, στρατηγικού τερματικού σταθμού και πηγή του 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε πρόσφατη ενημέρωση του Κογκρέσου την Τρίτη όταν ρωτήθηκε εάν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα τεθεί υπό αμερικανικό έλεγχο.

«Οι άνθρωποι θα πρέπει να πάνε να το πάρουν», είπε, χωρίς να διευκρινίσει ποιος.

