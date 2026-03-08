Μέση Ανατολή: Συλλάβαμε Αμερικανούς στρατιώτες, λένε οι Ιρανοί – Βομβαρδισμός αποθήκης πετρελαίου στην Τεχεράνη – Όλες οι εξελίξεις

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μία εβδομάδα μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν. Η ένταση επεκτείνεται στον Λίβανο, οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή και ο Τραμπ διαμηνύει πως «σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» προκαλώντας συναγερμό στην ευρύτερη περιοχή, με την Τεχεράνη να απαντά: «Αναζητούμε νέους αμερικανικούς στόχους να χτυπήσουμε».

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χαρακτηριστικά στο CNN ότι το Ιράν αναζητεί νέα αμερικανικά συμφέροντα για να πλήξει, ως απάντηση στην προειδοποίηση του αμερικανού προέδρου.

Λίγη ώρα μετά τις νέες απειλές Τραμπ για «πλήρη καταστροφή και βέβαιο θάνατο», ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «απείλησαν ξεκάθαρα να επεκτείνουν τον πόλεμο εναντίον του ιρανικού λαού και να τον σκοτώσουν άμεσα».

«Για τον λόγο αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοινώνει ότι θα εξετάσει σοβαρά αμερικανικές περιοχές, δυνάμεις και συνδεδεμένους φορείς που μέχρι στιγμής δεν έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα στόχων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και θα αναλάβει δράση εναντίον τους σε περίπτωση απερίσκεπτης ενέργειας από την πλευρά του εχθρού», επισήμανε.

Νωρίτερα, Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν αποτελεί «υπηρεσία για τον κόσμο», χαρακτηρίζοντας τους νεκρούς από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις «πολύ άρρωστους ανθρώπους». Παράλληλα, το NBC μετέδωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει σοβαρά την αποστολή μικρής ομάδας στρατευμάτων για στρατηγικούς σκοπούς, χωρίς όμως να προγραμματίζει ευρείας κλίμακας εισβολή, ενώ σκιαγραφεί ένα μεταπολεμικό Ιράν συνεργάσιμο στην παραγωγή πετρελαίου. Το περιβάλλον του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε τις πληροφορίες αυτές ως υπόθεση από ανώνυμες πηγές, ενώ το Al Jazeera σχολιάζει ότι οι δηλώσεις Τραμπ υπονοούν πιθανή επέκταση των αμερικανικών επιθέσεων, προκαλώντας διεθνή ανησυχία.

