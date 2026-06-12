Αιχμές Τσουκαλά σε Μητσοτάκη για όσα «ξέχασε» να πει για τα ελληνοτουρκικά – Τι είπε για τη διαφοροποίηση Δένδια και το «όνειρο» της αυτοδυναμίας

Τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου σχολίασε την Παρασκευή με καυστικό τρόπο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, λέγοντας για την επιδίωξη του πρωθυπουργού για αυτοδυναμία, ότι «ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο αυτή η δυνατότητα – νομίζω το ξέρει ο πρωθυπουργός. Απλά, προφανώς, στο πολιτικό παιχνίδι ο καθένας βάζει τους στόχους. Εδώ έχουμε κι άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία».

Μιλώντας στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, ο κ. Τσουκαλάς στάθηκε επίμονα σε όσα δεν είπε ο κ. Μητσοτάκης σχετικά με την εξωτερική πολιτική, απαριθμώντας όσα «ξέχασε».

«Το βασικό χθες είναι ότι ο πρωθυπουργός απαρίθμησε τις επιτυχίες, κατά τη γνώμη του, στην εξωτερική πολιτική αλλά ξέχασε και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο που ουσιαστικά βάζει στο στόχαστρο την ελληνική ΑΟΖ και το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο έχει υιοθετηθεί επίσημα από την Άγκυρα και την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο και την NAVTEX διαρκείας και το νόμο τον οποίο φέρνει τώρα, ο οποίος στοχεύει στο μισό Αιγαίο. Όλα αυτά έγιναν επί άλλης κυβέρνησης;

Γιατί χθες παρουσίασε περίπου μια εικόνα ότι η Τουρκία απλά αντιδρά γιατί η χώρα μας πετυχαίνει νίκες. Δε νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα που έχουν οι Έλληνες υπό την ασκούμενη εξωτερική πολιτική», υπογράμμισε.



Την ίδια ώρα, ο κ. Τσουκαλάς αναφερόμενος στη διαφοροποίηση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Δένδια στο ζήτημα των πρώην πρωθυπουργών, έκανε λόγο για «ζητήματα συνοχής στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας» και πρόσθεσε: «Εγώ πιστεύω καθαρά ότι ο κύριος Δένδιας κινείται σε ένα άλλο μήκος κύματος. Όταν ο κ. Μητσοτάκης επιτίθεται στον κ. Σαμαρά και στον κ. Καραμανλή, ο κ. Δένδιας έχει προφανώς μια άλλη οπτική. Αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας».

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