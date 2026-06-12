Η Δόμνα Μιχαηλίδου βάφτισε τον γιο της σε κλειστό οικογενειακό κύκλο – «Θέλω και δεύτερο μωρό»

Για τον ενός έτους γιο της μίλησε η Δόμνα Μιχαηλίδου, αποκαλύπτοντας ότι τον βάφτισαν σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο, ενώ περιέγραψε και τις πρώτες ημέρες με το μωρό στο σπίτι.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παραχώρησε συνέντευξη στο podcast «Ήρεμα ρωτάω… Mum edition» με την Ανθή Βούλγαρη όπου μίλησε για τις πρώτες ημέρες στο σπίτι με το μωρό αλλά και την επιθυμία της να αποκτήσει ένα δεύτερο.

«Φεύγεις ένα ζευγάρι απ’ το σπίτι και γυρίζεις σε ένα οικοσύστημα. Γιατί γυρίζεις εσύ, ο άντρας σου, το μωρό, η μαμά, τα δώρα, όλα. Δηλαδή είναι… ένα άλλο σπίτι βγες κι ένα άλλο σπίτι μπες.

Δεύτερη μέρα λοιπόν, κάπου είχε πάει ο Λεωνής για να κάνει κάτι ληξιαρχικό νομίζω για το μωρό και εγώ ήθελα λίγο να το δω πιο υγιές.

Οπότε μου είχε πει κι ο γιατρός «Καλό θα του κάνει ο ήλιος», και το άφησα για μισή ώρα στον ήλιο, νεογέννητο…

Οπότε, στην αρχή το άφησα για καλό και μετά το ξέχασα το μωρό για μισή ώρα. Ξέχασα ότι είναι ο ήλιος.

Δηλαδή δε το ξέχασα, το έβλεπα, ήμουν δίπλα του… αλλά είχα ξεχάσει ότι ο ήλιος του κάνει κακό. Γιατί ήταν μια καινούργια άφιξη στη ζωή μου, αν εγώ καθόμουν εκεί δεν θα είχα κανένα πρόβλημα.

Και μετά πάω και το βλέπω το μωρό και είναι από δω ερυθρόδερμο και από δω κανονικό και τρελάθηκα…» ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Πήρε το όνομα Άρης

«Το βαφτίσαμε τώρα τις προάλλες. Το όνομα είναι Άρης. Έγινε σε πολύ κλειστό κύκλο. Εγώ θέλω πολύ δεύτερο μωρό.

Κοίτα, εγώ ήμουν μοναχοπαίδι, οπότε έχω φάει όλη τη δυσκολία της μοναξιάς… και δεν είναι τόσο η δυσκολία της μοναξιάς, είναι κάτι άλλο που, ξέρεις, πολλές φορές σου λένε… ‘Εσύ έχεις αδέρφια;’.

Όταν είσαι μοναχοπαίδι σου λένε, ‘Α, τι ωραία, τα ‘χεις όλα δικά σου’.

Όταν είσαι μοναχοπαίδι, πέφτει πολύ μεγάλη προσδοκία πάνω σου» αποκάλυψε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

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