search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.06.2026 12:00
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

12.06.2026 09:25

«Ιοβόλος» Μητσοτάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ: Η ατάκα για το μπουζουξίδικο

12.06.2026 09:25
mitsotakis_new_new_1234

Ιδιαίτερα καυστικός ήταν ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου για την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο κόμμα – με αφορμή και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα – ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε μια… δηλητηριώδη ατάκα, λέγοντας ότι «από τη στιγμή που έφυγε ο κ. Τσίπρας, παρέδωσε στον κ. Κασσελάκη, πήγε σε ένα μπουζουξίδικο, διώξανε τον κ. Κασσελάκη, πήγε ο κ. Τσίπρας, έφτιαξε καινούργιο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά; Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό».

Αυτό με το μπουζουξίδικο πρέπει να πόνεσε, εκεί στην Κουμουνδούρου…

Διαβάστε επίσης

Ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα: Εσάς αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο;

Πάνω από 10% «βλέπει» την Καρυστιανού ο Καμμένος και εκτός βουλής το… ΠΑΣΟΚ

Ο Αυγερινός, το κόμμα Καρυστιανού, το πρόγραμμα και τα πρόσωπα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KARKINOS-PROSTATI-NEW
ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του προστάτη: Τα σύγχρονα εργαλεία για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση

tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσουκαλάς… μαζεύει τα περί διαγραφών στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη: «Δεν το είπε για τον Δούκα, αλλά γενικά»

domna new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Δόμνα Μιχαηλίδου βάφτισε τον γιο της σε κλειστό οικογενειακό κύκλο – «Θέλω και δεύτερο μωρό»

gaza-agoraki-gyalia (8)
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Συγκλονιστικό βίντεο με 7χρονο αγοράκι που κλαίει για τα σπασμένα γυαλιά του

mitsotakis_mcmaster_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: «Ισχυρή οικονομία, ισχυρή άμυνα, ισχυρές συμμαχίες, αλλά και προθυμία συνεργασίας με την Τουρκία με σαφείς κόκκινες γραμμές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

argyros-nika-eksot
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψαν σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους (Photos)

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Eurovision '27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ - Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το... Ισραήλ

mitsotakis samaras- giannakopoulou – velopoylos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Έτοιμο το εκλογικό αφήγημα Μητσοτάκη, τα άγχη του ΠΑΣΟΚ, η Νάντια και οι αβρότητες Σαμαρά σε Ανδρουλάκη, η μάχη Καρυστιανού – Βελόπουλου στη Θεσσαλονίκη

iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Ιράν: Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ για συμφωνία το Σαββατοκύριακο – Τι ζητά και πώς αντιδρούν οι αγορές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.06.2026 12:00
KARKINOS-PROSTATI-NEW
ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του προστάτη: Τα σύγχρονα εργαλεία για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση

tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσουκαλάς… μαζεύει τα περί διαγραφών στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη: «Δεν το είπε για τον Δούκα, αλλά γενικά»

domna new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Δόμνα Μιχαηλίδου βάφτισε τον γιο της σε κλειστό οικογενειακό κύκλο – «Θέλω και δεύτερο μωρό»

1 / 3