«Ιοβόλος» Μητσοτάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ: Η ατάκα για το μπουζουξίδικο

Ιδιαίτερα καυστικός ήταν ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου για την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο κόμμα – με αφορμή και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα – ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε μια… δηλητηριώδη ατάκα, λέγοντας ότι «από τη στιγμή που έφυγε ο κ. Τσίπρας, παρέδωσε στον κ. Κασσελάκη, πήγε σε ένα μπουζουξίδικο, διώξανε τον κ. Κασσελάκη, πήγε ο κ. Τσίπρας, έφτιαξε καινούργιο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά; Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό».

Αυτό με το μπουζουξίδικο πρέπει να πόνεσε, εκεί στην Κουμουνδούρου…

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