Πάνω από 10% «βλέπει» την Καρυστιανού ο Καμμένος και εκτός βουλής το… ΠΑΣΟΚ

Χαλαρή ψήφο εκτιμά ότι θα δώσουν οι πολίτες την πρώτη Κυριακή των εκλογών ο Πάνος Καμμένος, οπότε δεν θα προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση

Μιλώντας στον Αντ1 ο κ. Καμμένος εκτίμησε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

«Στην πρώτη Κυριακή, ο κόσμος θα αντιδράσει σε αυτό που ζει, στον Μητσοτάκη. Θα πάει σε μία πιο χαλαρή ψήφο. Στη δεύτερη, όμως, πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση».

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Καμμένος, ανέφερε ότι την πρώτη Κυριακή η «Ελπίδα» θα λάβει ποσοστό «πολύ μεγαλύτερο» του 10% και θα είναι σίγουρα τρίτο κόμμα, μπορεί και δεύτερο.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, εκτίμησε ότι τη δεύτερη Κυριακή θα επιχειρήσει να συσπειρώσει τον κόσμο της Αριστεράς.

Παράλληλα, έκρινε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταποντιστεί στον δεύτερο γύρο και μπορεί να μην μπει καν στο Κοινοβούλιο.

Επίσης, «έχρισε ως πιο πιθανό διάδοχο του Κυριάκου Μητσοτάκη τον Νίκο Δένδια.

Για να δούμε…

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