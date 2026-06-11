Ο Αυγερινός, το κόμμα Καρυστιανού, το πρόγραμμα και τα πρόσωπα

Στην τελική ευθεία συγκρότησης μπαίνει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενόψει των εκλογών, όπως επισήμανε ο Θανάσης Αυγερινός.

Επιχειρώντας να απαντήσει στην κριτική περί απουσίας πολιτικού στίγματος και προγράμματος, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ανέφερε ότι οι θέσεις του κόμματος βρίσκονται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας και ότι το νέο εγχείρημα δεν είναι «επικοινωνιακό πυροτέχνημα», αλλά απάντηση πολιτών στην κρίση εκπροσώπησης.

Μάλιστα, με ομάδες εργασίας, ειδικούς, εμπειρογνώμονες, απόστρατους, διπλωμάτες και πρόσωπα που ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά, το κόμμα, όπως είπε, στέλνει μήνυμα ότι ζητεί χρόνο, αλλά όχι πίστωση αοριστίας.

Όσο για πολιτικό ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ο Θανάσης Αυγερινός συμπεριέλαβε κυρίως όσους έχουν απομακρυνθεί από την κάλπη. Όπως είπε, η αποχή του 50% ή και 60% δεν είναι αδιαφορία, αλλά σύμπτωμα βαθιάς δυσπιστίας απέναντι στον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύονται οι πολιτικές ηγεσίες.

Πάντως, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία έκανε και αναφορά στα Τέμπη, λέγοντας ότι η τραγωδία παραμένει «ανεξιχνίαστο έγκλημα» και ότι το κατηγορητήριο είναι ελλιπές.

Υπενθύμισε μάλιστα με νόημα τη φράση συγγενούς θύματος προς την Μαρία Καρυστιανού: «Φάτους τα συκώτια».

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