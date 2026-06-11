Ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα: Εσάς αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο;

Στις εκλογικές ήττες του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου υπενθυμίζοντας ότι έχει κερδίσει εκλογικά τον Αλέξη Τσίπρα σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις.

«Εσάς αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Η απάντηση είναι όχι. Του κ. Τσίπρα τρεις φορές “τού πήραν το δίπλωμα” οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Έτσι δεν είναι;»

«Από τη στιγμή που έφυγε ο κ. Τσίπρας, παρέδωσε στον κ. Κασσελάκη, πήγε σε ένα μπουζουξίδικο, διώξανε τον κ. Κασσελάκη, πήγε ο κ. Τσίπρας, έφτιαξε καινούργιο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά; Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός δεν άφησε ασχολίαστο και το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα: «Σίγουρα συζητήθηκε το νέο όνομα, αλλά, όπως είπα, το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Καρφάκι και για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ…

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