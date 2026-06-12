Συνάντηση Πιερρακάκη – Γιούνκερ: «Πριν από χρόνια κανείς δεν θα πίστευε πως ένας Έλληνας θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup»

Προσκεκλημένος του προέδρου του Eurogroup και υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερρακάκη, στο άτυπο δείπνο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, ήταν χθες και «ένας φίλος από τα παλιά», ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην πρόεδρος του Eurogroup, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Σε μια ιδιαίτερα θερμή συζήτηση, οι υπουργοί Οικονομικών είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από πρώτο χέρι τα διδάγματα ενός από τους πολιτικούς που βρέθηκαν στο επίκεντρο των σημαντικότερων ευρωπαϊκών αποφάσεων τις τελευταίες δεκαετίες.

Η παρουσία του Ζαν- Κλοντ Γιουνκέρ στο Eurogroup είχε και έναν έντονο συναισθηματικό συμβολισμό.

Ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο λίγοι με τις πιο δύσκολες στιγμές της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης και που στάθηκε διαχρονικά δίπλα στην Ελλάδα, επέστρεψε για πρώτη φορά σε συνεδρίαση του Eurogroup μετά την αποχώρησή του από την ενεργό ευρωπαϊκή πολιτική.

«Αγωνίστηκα πολύ για να είναι η Ελλάδα μέλος της Ευρωζώνης»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Ζαν- Κλοντ Γιούνκερ μίλησαν σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και συγκίνησης.

«Είναι χαρά μου που βρίσκομαι απόψε εδώ. Υπήρξα, νομίζω, για οκτώ χρόνια πρόεδρος του Eurogroup και αυτή είναι η πρώτη φορά, αφότου αποχώρησα από το Eurogroup και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που προσκαλούμαι σε συνεδρίαση του Eurogroup, έστω και άτυπη. Ευχαριστώ τον Κυριάκο, τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών. Είχα πάντοτε μια ιδιαίτερη σχέση με τους Έλληνες υπουργούς Οικονομικών, όχι πάντα την καλύτερη, αλλά πάντως μια ιδιαίτερη σχέση.

Είμαι λοιπόν χαρούμενος, περισσότερο από χαρούμενος, που η Ελλάδα είναι μέλος της ευρωζώνης. Αγωνίστηκα πολύ για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Κανείς δεν θα πίστευε, πριν από χρόνια, ότι θα ερχόταν η ημέρα που ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup. Και τώρα βρίσκεται εκεί. Και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό» ανέφερε ο κ. Γιούνκερ.



«Είμαστε εδώ γιατί η ιστορία τον δικαίωσε. Η Ελλάδα υπερέβη την κρίση, γύρισε στην ανάκαμψη, κατάφερε να κατακτήσει πολλά. Είναι σήμερα στο τραπέζι των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Και νομίζω ότι μιλάω για όλους τους Έλληνες, λέγοντας ότι ο Ζαν- Κλοντ Γιουνκέρ έχει μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας» είπε με τη σειρά του ο κ. Πιερρακάκης.

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