Το αστείο του Μητσοτάκη για τον γάμο του γιου του με τη Σάκκαρη: «Θα φάω… ξύλο!»

Διαφορετική συνέντευξη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σε πιο χαλαρό και προσωπικό τόνο.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Μουντιάλ και τον τελικό του μπάσκετ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, τις διακοπές στην Κρήτη, την Τήνο και το… Μαξίμου έως τον επικείμενο γάμο του γιου του με τη Μαρία Σάκκαρη.

Για το Μουντιάλ είπε: «Με τις ώρες που είναι τα παιχνίδια κατά τις 10-11 κάτι θα δούμε», ενώ για το ποιος θα κερδίσει το μουντιάλ Λατινική Αμερική ή Ευρώπη απάντησε: «Ευρώπη, αλλά σταματώ εδώ διότι δεν έχω τέτοιες ικανότητες».

Για τον τελικό του μπάσκετ ΠΑΟ – Ολυμπιακός το Σάββατο, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «θα είμαι σε περιοδεία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσης μου γιατί το ματς δεν χάνεται. Δεν μπορεί να χαθεί ως τηλεθεατής. Να κερδίσει ο καλύτερος. Μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ η κατάκτηση της ευρωλίγκας και το ότι έγινε στην Αθήνα δικαιωθήκαμε και μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα.

Για τις καλοκαιρινές διακοπές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως: «Διακοπές θα κάνω σίγουρα στο Μαξίμου και θα πάμε σίγουρα στην Κρήτη και μακάρι κανένα Σαββατοκύριακο στην Τήνο». ενώ για τον γάμο του γιου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τη Μαρία Σάκκαρη απάντησε χαριτολογώντας πως: «Τώρα δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα γιατί θα φάω ξύλο». «Αλλά εντάξει ξεκινάμε. Καλά να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα».

Για το αν θα φοράμε μαγιό στις εκλογές ή παντελόνι απάντησε με το «εκλογές το 2027 την άνοιξη με ένα φουτεράκι και είσαι εντάξει».

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