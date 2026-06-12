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12.06.2026 12:10

«Αμετανόητος» ο Χάρης Θεοχάρης – Δεν παίρνει πίσω το «ακροδεξιός» για τον Σαμαρά

12.06.2026 12:10
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Στον χαρακτηρισμό του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ως «ακροδεξιού» επμένει ο Χάρης Θεοχάρης, επιχειρώντας aπλά να διευκρινίσει αλλά όχι να ανασκευάσει τη στάση του.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (στον ΣΚΑΪ, ο υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «ο όρος δεν ήταν δικός μου, αλλά συμφώνησα».

Ο Χάρης Θεοχάρης αναγνώρισε ότι ο Αντώνης Σαμαράς, όπως και ο Κώστας Καραμανλής, είναι πρώην πρωθυπουργοί με «θετική συμβολή στην πολιτική και στη γενικότερη ζωή του τόπου».

Για τον ίδιο, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει απομακρυνθεί από τις ρίζες της, αλλά τις μεταφέρει στα δεδομένα του 21ου αιώνα, από την Άμυνα και την εξωτερική πολιτική έως το μεταναστευτικό και τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας.

«Ο όρος δεν ήταν δικός μου»

Κληθείς να σχολιάσει την προηγούμενη αναφορά περί «ακροδεξιού Σαμαρά», ο Χάρης Θεοχάρης επέλεξε μια διατύπωση που κρατά ίσες αποστάσεις μόνο φαινομενικά. «Ο όρος δεν ήταν δικός μου. Απλώς συμφώνησα», είπε, αφήνοντας ουσιαστικά ανέπαφο το πολιτικό περιεχόμενο της τοποθέτησης.

Αυτοπροσδιοριζόμενος στην «κεντρώα ρίζα» της Νέας Δημοκρατίας, ο υφυπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι δεν υπάρχει πολιτικό κενό στα δεξιά της κυβερνητικής παράταξης.

«Δεν μπορώ να φανταστώ έναν δεξιό πολίτη να μην καλύπτεται απολύτως από τις θέσεις και την πολιτική πρακτική της ΝΔ», είπε.

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε όταν ρωτήθηκε ευθέως για το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. «Με πολιτικούς όρους, δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει κόμμα και να διεκδικήσει δεξιούς ψηφοφόρους. Είναι απόλυτα ευχαριστημένοι οι δεξιοί ψηφοφόροι με τη ΝΔ», σημείωσε.

Προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντας σαφή αιχμή για τα κίνητρα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Κατά τον κ. Θεοχάρη, «μόνο προσωπικά κίνητρα μπορούν να δικαιολογήσουν» τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

«Δεύτερη φορά προδοσία»

Όταν ρωτήθηκε εάν, σε περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύσει τελικά κόμμα, αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «δεύτερη προδοσία». Ο Χάρης Θεοχάρης απάντησε μονολεκτικά: «Βεβαίως».

Απαντώντας στην κριτική ότι η Νέα Δημοκρατία έχει παρεκκλίνει από τις ιδρυτικές της αρχές, ο κ. Θεοχάρης υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «κάνει λάθος».

Όπως είπε, η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι σήμερα «όπως θα τη σύστηνε εάν ξεκινούσε τη ΝΔ στη σύγχρονη εποχή». «Είμαστε στον 21ο αιώνα με νέα δεδομένα και αυτά έρχονται να μπολιάσουν τις πολιτικές της ΝΔ. Οι αρχές και οι αξίες της ΝΔ είναι ίδιες», ανέφερε.

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