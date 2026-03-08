Ιράν: Ορίστηκε ο διάδοχος του Χαμενεΐ – Γιατί δεν ανακοινώνεται το όνομά του

Το όργανο που έχει αναλάβει την επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν έχει καταλήξει σε απόφαση, λένε τα μέλη, αν και το όνομα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

«Ο καταλληλότερος υποψήφιος, ο οποίος εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων, έχει καθοριστεί», δήλωσε ο Μοχσέν Χεϊντάρι, μέλος του σώματος επιλογής που εκπροσωπεί την επαρχία Χουζεστάν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Άλλο μέλος, ο Μοχάμεντ Μεχντί Μιρμπαγκέρι, επιβεβαίωσε με βίντεο που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ότι «έχει επιτευχθεί μια σταθερή άποψη που αντικατοπτρίζει την άποψη της πλειοψηφίας».

A senior member of Iran’s Assembly of Experts said a majority consensus has been reached on a successor to Supreme Leader Ali Khamenei, but that obstacles remain before the choice can be formally announced.



Mohammad Mehdi Mirbagheri, a member of the clerical body tasked with… pic.twitter.com/r2b3pPzWPz — Iran International English (@IranIntl_En) March 8, 2026

Τις τελευταίες ημέρες από τα φαβορί είναι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο δευτερότοκος γιος του εκλιπόντος ηγέτη.

Ο 56χρονος χαίρει της στήριξης των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι πιέζουν για γρήγορη ανακοίνωση προκειμένου να καλυφθεί το κενό εξουσίας εν μέσω πολέμου.

Το Ισραήλ απειλεί με στοχοποίηση κάθε διαδόχου του Χαμενεΐ

Μετά τη μετάδοση της είδησης από το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θα συνεχίσει να καταδιώκει κάθε διάδοχο του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X στα Φαρσί, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι θα καταδιώξει επίσης κάθε άτομο που επιδιώκει να διορίσει διάδοχο για τον δολοφονηθέντα ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναφερόμενος στο κληρικό σώμα (Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων) που είναι επιφορτισμένο με την επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Διαβάστε επίσης:

Πρόεδρος Ιρανικού Κοινοβουλίου: «Αν συνεχιστεί ο πόλεμος δεν θα υπάρχει ούτε τρόπος πώλησης του πετρελαίου, ούτε δυνατότητα παραγωγής του»

ΥΠΕΞ Κύπρου: Από τον Λίβανο απογειώθηκαν τα drone που στοχοποίησαν τις βρετανικές βάσεις

Χάος στο Μεξικό: Βομβιστική επίθεση σε συναυλία – 40 σοβαρά τραυματίες και 3 συλλήψεις (Video)

