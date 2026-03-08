Ιρανικά ΜΜΕ: Επιτεύχθηκε συναίνεση για τον νέο ανώτατο ηγέτη – Τα εμπόδια και μικρή διαφωνία

Έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση σχετικά με τον διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ο αγιατολάχ Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars στο Telegram, ο Μιρμπαγκερί δήλωσε ότι έχουν καταβληθεί «μεγάλες προσπάθειες για τον καθορισμό της ηγεσίας» και ότι έχει συμφωνηθεί μια «αποφασιστική και ομόφωνη γνώμη».

Ο ίδιος δήλωσε, ωστόσο, ότι «κάποια εμπόδια» χρειάζεται να επιλυθούν αναφορικά με τη διαδικασία, σύμφωνα με το Mehr.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το σώμα που είναι αρμόδιο για την εκλογή του ανώτατου ηγέτη είχε μια μικρή διαφωνία για το εάν η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από συνάντηση με φυσική παρουσία ή αντ’ αυτού να εκδοθεί χωρίς να τηρείται αυτή η τυπική διαδικασία.

«Πικρή» η καθυστέρηση στην εκλογή του τρίτου ηγέτη

Σε ξεχωριστή συνέντευξη, ο Χοτζατολεσλάμ Τζαφαρί εξέφρασε την ελπίδα ότι «όλος ο ιρανικός λαός θα μείνει ικανοποιημένος το συντομότερο δυνατό».

«Η καθυστέρηση στην εκλογή του τρίτου ηγέτη είναι πικρή και ανεπιθύμητη για όλους, και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, επομένως δεν πρέπει να έχουμε κακές σκέψεις για τους εκπροσώπους μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές την πρώτη ημέρα του πολέμου. Μετά τον θάνατό του ανέλαβε προσωρινά το έργο της διακυβέρνησης της χώρας ένα τριμελές συμβούλιο ηγεσίας αποτελούμενο από τους:

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, μεταρρυθμιστής πρόεδρος του Ιράν

Ο Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι, σκληροπυρηνικός επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας

Ο Αλιρεζά Αραφί, νομικός και επικεφαλής της Μπασίτζ, μιας εθελοντικής παραστρατιωτικής δύναμης.

Διαβάστε επίσης:

Axios: Την αποστολή ειδικών δυνάμεσων στο Ιράν για την κατάσχεση πυρηνικών αποθεμάτων εξετάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Τα γυρίζει ο Πεζεσκιάν για τη συγγνώμη στις γειτονικές χώρες: Τα σχόλια μου «παρερμηνεύθηκαν από τον εχθρό» λέει τώρα

Νύχτα κόλασης στη Μέση Ανατολή: Φλέγονται πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη – Η προειδοποίηση της Κίνας, όλες οι εξελίξεις

