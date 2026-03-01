Αλί Χαμενεΐ: Η κυβέρνηση του Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατό του – «Αυστηρή τιμωρία» στους «δολοφόνους» του ορκίζονται οι «Φρουροί της Επανάστασης»

Ιρανικά κρατικά και ημιεπίσημα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τα ξημερώματα της Κυριακής (1/3) ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πλήγματος στην Τεχεράνη.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε λίγη ώρα αργότερα και η ιρανική κυβέρνηση, η οποία κήρυξε 40 ημέρες δημόσιου πένθους και 7 ημέρες αργίας.

«O Ανώτατος Ηγέτης έφτασε στο μαρτύριο»

Το πρακτορείο Fars News Agency μετέδωσε ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στο γραφείο του, ενώ «εκτελούσε τα καθήκοντά του», τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το ημιεπίσημο Tasnim News Agency, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατό του.

Η κρατική τηλεόραση IRIB είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι «ο Ανώτατος Ηγέτης έφτασε στο μαρτύριο», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τις συνθήκες.

The regime in Iran is announcing what the world has known for half a day already.



Complete with sad islamic chants.



(nobody is mourning and everyone is celebrating everywhere lol)

«Με τη μαρτυρία του ανώτατου ηγέτη, το όραμα και η αποστολή του δεν θα χαθούν, δεν θα ξεχαστούν· αντίθετα θα συνεχιστούν με ακόμη περισσότερο σθένος και ζήλο», διαβεβαίωσε ο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης.

Το κρατικό πρακτορείο IRNA ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ πέθανε, χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο την αιτία θανάτου.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν βίντεο από τη στιγμή της ανεύρεσής της σορού του Χαμενεΐ, τα οποία δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

«Θάνατος στο Ισραήλ»

Χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν σήμερα στην πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της Τεχεράνης, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα, κάποιοι κλαίγοντας και κρατώντας πορτρέτα του αγιατολάχ που κατέχει από το 1989 το υψηλότερο αξίωμα στο Ιράν, φώναζαν “Θάνατος στην Αμερική!”, “Θάνατος στο Ισραήλ!” ανάμεσα σε σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο θάνατος του 86χρονου Χαμενεΐ από τα πλήγματα που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο Ισραήλ και ΗΠΑ επιβεβαιώθηκε σήμερα από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Θα τους κάνουμε να μετανιώσουν»

Οι Φρουροί της Επανάστασης -επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων- ορκίστηκαν σήμερα «αυστηρή τιμωρία» στους «δολοφόνους» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Σε ανακοίνωσή τους, οι καταδίκασαν «τις εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχτηκαν από τις κακούργες κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος», προσθέτοντας ότι «το χέρι της εκδίκησης του ιρανικού έθνους» θα καταφέρει «στους δολοφόνους του ιμάμη της Ούμα (σ.σ. των μουσουλμάνων) αυστηρή και αποφασιστική τιμωρία» που θα τους κάνει «να μετανιώσουν».

Μετά την επίσημη ενημέρωση από την ιρανική κυβέρνηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ στον επίσημο λογαριασμό του στο Χ αναρτήθηκε φωτογραφία του να χαιρετάει με λεζάντα αραβικό εδάφιο από το Κοράνι (Σούρα Αλ-Αχζάμπ, 33:23):

«Στο όνομα του Θεού, του Πολυεύσπλαχνου, του Πολυελεήμονα. Ανάμεσα στους πιστούς υπάρχουν άνδρες που τήρησαν πιστά τη διαθήκη που έκαναν με τον Θεό· από αυτούς άλλοι ολοκλήρωσαν τον όρκο τους και άλλοι αναμένουν, και δεν άλλαξαν καθόλου (τη στάση τους)».

Επιβεβαιώθηκε και ο θάνατος του Μοχαμάντ Πακπούρ

Στο Ιράν επιβεβαιώθηκαν και οι θάνατοι του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, του Μοχαμάντ Πακπούρ, καθώς και του Αλί Σαμχανί, κορυφαίου συμβούλου του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας και επικεφαλής του εθνικού συμβουλίου άμυνας.

Ο Μοχαμάντ Πακπούρ, που είχε αναλάβει την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης τον Ιούνιο, μετά τον θάνατο του προκατόχου του κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών, και ο Αλί Σαμχανί, κορυφαίος αξιωματούχος για ζητήματα ασφαλείας στη χώρα, έπεσαν «μάρτυρες» χθες Σάββατο, κατά τη διάρκεια των μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, όργανο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας.

